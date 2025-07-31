Должны вернуть молодежь в Украину, а ветеранов – в гражданскую жизнь: в Метинвесте сказали, почему присоединились к Хартии устойчивости человеческого капитала

Основные принципы Хартии устойчивости человеческого капитала одинаковы для компаний из разных сфер экономики, ведь они ориентированы на человекоцентричность, уважение друг к другу, восстановление и возвращение ветеранов. Об этом рассказала директор по устойчивому развитию (HRD) компании Метинвест Татьяна Петрук в интервью Екатерине Осадчей для Human Capital Podcast. В разговоре приняли участие также другие подписанты документа – представители Министерства экономики и ПриватБанка.

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"Хартия это сильный, продуманный документ, открытый для любого бизнеса — большого, среднего или малого. И если компания присоединяется и придерживается принципов Хартии, выигрывают все: и бизнес, и государство, и, самое главное, работники", – говорит Петрук.

Она отметила, что война изменила подходы к ведению бизнеса, и сегодня в центре внимания как государства, так и компаний находится человек. Сейчас в Метинвесте открыто около 4 тысяч вакансий, однако найти квалифицированных специалистов на рынке труда сложно из-за выезда людей в более безопасные регионы. Ситуация осложняется еще и тем, что предприятия компании расположены вблизи линии фронта – в Запорожье, Кривом Роге и Каменском.

"Хартия прежде всего направлена на то, чтобы построить рынок труда и изменить подход к поиску и обучению персонала, где человек – в центре. И Метинвест так работает: мы уже сейчас перестраиваем свои процессы и планируем производство с учетом наличия квалифицированных специалистов. Именно поэтому инвестируем в обучение, адаптацию и реинтеграцию персонала", – объяснила она.

По мнению Петрук, один из важнейших пунктов Хартии – возвращение и реинтеграция ветеранов к гражданской жизни. Кроме того, это возможности для обучения и развития, а также равные права для женщин и мужчин. В Метинвесте уже работают женщины на должностях, которые ранее считались сугубо мужскими, отметила HRD Метинвеста.

"Есть водители экскаваторов, машинистки кранов. До приостановки производства в Покровске там работали женщины даже под землей. Конечно, для расширения таких возможностей нужны условия — инвестиции, переобучение, время. Но самое главное – это мотивация самих женщин. А она есть", – добавила Татьяна Петрук.

По ее мнению, именно украинки и украинцы станут движущей силой будущего восстановления страны.

"Особая надежда – на молодежь, которую важно возвращать домой и привлекать к восстановлению. Ведь именно молодое поколение – это наше будущее", – сказала Татьяна Петрук.

Напомним, Украина приняла Хартию устойчивости человеческого капитала во время Ukraine Recovery Conference 2025 11 июля в Риме. От государства документ подписали Министерство экономики Украины, Министерство по делам ветеранов Украины и Национальный банк Украины, а со стороны бизнеса – Метинвест, ПриватБанк, ДТЭК и "Нафтогаз Украины". Всего к Хартии готовы присоединиться более 100 украинских компаний. В планах государства – привлечь около полтысячи бизнесов.

Цель Хартии – предоставить бизнесу действенные инструменты для поддержки и развития человеческого капитала – от помощи ветеранам, ВПО, людям с инвалидностью, молодежи, к внедрению инклюзивности и борьбы с гендерными стереотипами.