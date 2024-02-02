Доллар изменился в цене: какой курс выставили крупнейшие банки Украины и НБУ

Наличный курс доллара в Украине снова немного снизился. Так, утром в пятницу, 2 ьфевраля, средняя стоимость американской валюты в банках установилась на уровне 37,6/38,15 грн (покупка/продажа). За сутки курс и в покупке, и в продаже опустился на 5 копеек. А вот официальный курс, наоборот, несколько подрос.

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За неделю, с прошлой пятницы, удешевление наличного доллара в покупке составило пять копеек, а в продаже – десять. Об этом свидетельствуют данные профильного портала.

Национальный банк Украины (НБУ) при этом повысил официальный курс доллара. На 2 февраля стоимость американской валюты установлена на уровне 37,6 грн:

на 4 копейки выше курса, действовавшего в четверг, 1 февраля;

на две копейки дороже, чем неделю назад;

на 63 коп. ниже рекордного официального курса (38,23 грн/долл., был установлен на 10 января).

Курс доллар-гривня: какие цены на валюту в банках

Среди крупнейших коммерческих банков 2 февраля дешевле всего продает доллары Райффайзен Банк – за 38 грн/долл. Дороже всего купить американскую валюту – в Универсал Банке (Монобанк), за 38,25 грн/долл.

Покупает доллары по самой низкой цене тоже "Универсал" – за 37,15 грн. А выгоднее всего продавать валюту 2 февраля в государственных Сенс Банке и Ощадбанке (по 37,65 грн за долл.).

Банк Курс покупки доллара, грн Курс продажи доллара, грн ПриватБанк 37,5 38,1 Ощадбанк 37,65 38,15 ПУМБ 37,6 38,1 Сенс Банк 37,65 38,15 Универсал Банк 37,15 38,25 Укрсиббанк 37,55 38,12 Райффайзен Банк 37,45 38 Укрэксимбанк 37,45 38,15 OTP Bank 37,5 38,2

Курс доллара в таблице может отличаться от фактического в кассах банков. Финучреждения могут устанавливать дополнительные комиссии. Поэтому, чтобы узнать точный курс, следует обратиться в конкретный банк. Данные: minfin.com.ua

На черном рынке, т.е. в частных объявлениях о купле-продаже валюты, курс доллара сравнялся с банковским в продаже, но остается заметно выше в покупке. Так, американскую валюту "с рук" 2 февраля предлагают по цене 38,03/38,14 грн (покупка/продажа).

В украинском банковском секторе ожидают, что на следующей неделе – 5-12 февраля – наличный курс доллара будет находится в пределах коридора купли и продажи от 38 до 39,5 грн. Разница между курсами купли-продажи напрямую будет зависеть от текущего спроса на наличную валюту.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Нацбанк разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты, в том числе долларов, сколько им требуется. Причем как в банках, так и в небанковских обменниках.

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