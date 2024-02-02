Доллар изменился в цене: какой курс выставили крупнейшие банки Украины и НБУ
Наличный курс доллара в Украине снова немного снизился. Так, утром в пятницу, 2 ьфевраля, средняя стоимость американской валюты в банках установилась на уровне 37,6/38,15 грн (покупка/продажа). За сутки курс и в покупке, и в продаже опустился на 5 копеек. А вот официальный курс, наоборот, несколько подрос.
За неделю, с прошлой пятницы, удешевление наличного доллара в покупке составило пять копеек, а в продаже – десять. Об этом свидетельствуют данные профильного портала.
Национальный банк Украины (НБУ) при этом повысил официальный курс доллара. На 2 февраля стоимость американской валюты установлена на уровне 37,6 грн:
- на 4 копейки выше курса, действовавшего в четверг, 1 февраля;
- на две копейки дороже, чем неделю назад;
- на 63 коп. ниже рекордного официального курса (38,23 грн/долл., был установлен на 10 января).
Курс доллар-гривня: какие цены на валюту в банках
Среди крупнейших коммерческих банков 2 февраля дешевле всего продает доллары Райффайзен Банк – за 38 грн/долл. Дороже всего купить американскую валюту – в Универсал Банке (Монобанк), за 38,25 грн/долл.
Покупает доллары по самой низкой цене тоже "Универсал" – за 37,15 грн. А выгоднее всего продавать валюту 2 февраля в государственных Сенс Банке и Ощадбанке (по 37,65 грн за долл.).
На черном рынке, т.е. в частных объявлениях о купле-продаже валюты, курс доллара сравнялся с банковским в продаже, но остается заметно выше в покупке. Так, американскую валюту "с рук" 2 февраля предлагают по цене 38,03/38,14 грн (покупка/продажа).
В украинском банковском секторе ожидают, что на следующей неделе – 5-12 февраля – наличный курс доллара будет находится в пределах коридора купли и продажи от 38 до 39,5 грн. Разница между курсами купли-продажи напрямую будет зависеть от текущего спроса на наличную валюту.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее Нацбанк разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты, в том числе долларов, сколько им требуется. Причем как в банках, так и в небанковских обменниках.
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