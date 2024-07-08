Доллар и евро изменились в цене: банки за выходные переписали курс валют в Украине

Наличный курс доллара и евро в Украине вырос после выходных. Так, в понедеьник, 8 июля, средняя стоимость наличного доллара в банках установилась на уровне 40,5/40,95 (покупка/продажа). Это на 5 копеек дороже, чем было в конце прошлой недели.

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Об этом свидетельствуют данные мониторинга. Небанковские обменники при этом предлагают "бакс" немного дешевле в покупке и дороже в продаже – в среднем по 40,39/40,97 грн. За неделю курс наличного доллара вырос в среднем уже на 10 коп.

Тенденция к росту наблюдается и для евро. В банках евровалюту предлагают в среднем по 43,7/44,35 грн, на 10 коп. в продаже дороже, чем в пятничных расценках. В обменниках евро стоит в среднем 44,05/44,61 грн.

Курс в банках: где выгоднее покупать и продавать доллар и евро

Крупные коммерческие банки Украины сегодня продают доллар по ценам в диапазоне 40,8-41 грн. А покупать американскую валюту они готовы по 39,8-40,5 грн.

Банк Курс доллара, покупка/продажа, грн Курс евро, покупка/продажа, грн ПриватБанк 40,35/40,95 43,4/44,4 Ощадбанк 40,5/41 43,65/44,4 ПУМБ 40,5/40,99 43,8/44,4 Сенс Банк 40,5/40,95 43,9/44,4 Универсал Банк 39,8/40,9 42,75/44,25 Райффайзен Банк 40,3/40,8 43,4/44,27 Укргазбанк 40,5/40,9 43,6/44,2 Креди Агриколь 40,35/40,9 43,7/44,3

Курсы валют в таблице взяты с сайтов банков и могут отличаться от фактической стоимости в кассах – иногда с клиентов взимают дополнительные комиссии. Узнать точный обменный курс можно, обратившись в колл-центр конкретного банка.

На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, средний курс валют оказался заметно выше банковского в покупке, но чуть ниже в продаже. Так:

американскую валюту "с рук" 8 июля предлагают по цене 40,9/41 грн (покупка/продажа);

(покупка/продажа); евровалюту – по 44,3/44,45 грн.

В то же время Национальный банк Украины (НБУ) на 8 июля рассчитал официальную стоимость доллара США на уровне 40,54 грн. Это:

на 1 коп. меньше, чем было в пятницу, 5 июля;

на 9 коп. выше, чем неделю назад;

на 22 коп. ниже исторического рекорда (40,76 грн/долл., был установлен 4 июля).

Официальная стоимость евро установилась на уровне 43,86 грн. Это на 6 копеек дороже, чем было до выходных.

Курс доллара: что будет в банках и обменниках

Банковский сектор не исключает изменения курса наличного доллара. По прогнозам, с 8 по 14 июля стоимость американской валюты в банках и обменниках будет находиться в рамках 40-41,2 грн.

Как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой ежедневные курсовые изменения ожидаются на уровне до 30-50 коп. в банках и до 50 коп. в обменных пунктах. Тем не менее, по его словам, ожидается, что "основные изменения на валютном рынке перенесены на осень". А сейчас инфляционное давление нивелируется сезонным снижением цен на овощи и фрукты.

"Предугадать все факторы, которые могут сказаться на валютном рынке, крайне тяжело, ведь идет война, следовательно, ее течение, как и ее последствия учесть невозможно. Однако можно ожидать, что любые изменения на валютном рынке без признаков хаоса или неконтролируемости. Ситуация на рынке остается достаточно прогнозируемой, и это может продолжаться до второй половины августа", – спрогнозировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в краткосрочной перспективе в Украине не ожидается резкого изменения курса доллара. Соответственно, скупать валюту в надежде в скором времени выгодно ее продать, резона нет.

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