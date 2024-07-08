Доллар и евро изменились в цене: банки за выходные переписали курс валют в Украине
Наличный курс доллара и евро в Украине вырос после выходных. Так, в понедеьник, 8 июля, средняя стоимость наличного доллара в банках установилась на уровне 40,5/40,95 (покупка/продажа). Это на 5 копеек дороже, чем было в конце прошлой недели.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга. Небанковские обменники при этом предлагают "бакс" немного дешевле в покупке и дороже в продаже – в среднем по 40,39/40,97 грн. За неделю курс наличного доллара вырос в среднем уже на 10 коп.
Тенденция к росту наблюдается и для евро. В банках евровалюту предлагают в среднем по 43,7/44,35 грн, на 10 коп. в продаже дороже, чем в пятничных расценках. В обменниках евро стоит в среднем 44,05/44,61 грн.
Курс в банках: где выгоднее покупать и продавать доллар и евро
Крупные коммерческие банки Украины сегодня продают доллар по ценам в диапазоне 40,8-41 грн. А покупать американскую валюту они готовы по 39,8-40,5 грн.
Курсы валют в таблице взяты с сайтов банков и могут отличаться от фактической стоимости в кассах – иногда с клиентов взимают дополнительные комиссии. Узнать точный обменный курс можно, обратившись в колл-центр конкретного банка.
На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, средний курс валют оказался заметно выше банковского в покупке, но чуть ниже в продаже. Так:
- американскую валюту "с рук" 8 июля предлагают по цене 40,9/41 грн (покупка/продажа);
- евровалюту – по 44,3/44,45 грн.
В то же время Национальный банк Украины (НБУ) на 8 июля рассчитал официальную стоимость доллара США на уровне 40,54 грн. Это:
- на 1 коп. меньше, чем было в пятницу, 5 июля;
- на 9 коп. выше, чем неделю назад;
- на 22 коп. ниже исторического рекорда (40,76 грн/долл., был установлен 4 июля).
Официальная стоимость евро установилась на уровне 43,86 грн. Это на 6 копеек дороже, чем было до выходных.
Курс доллара: что будет в банках и обменниках
Банковский сектор не исключает изменения курса наличного доллара. По прогнозам, с 8 по 14 июля стоимость американской валюты в банках и обменниках будет находиться в рамках 40-41,2 грн.
Как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой ежедневные курсовые изменения ожидаются на уровне до 30-50 коп. в банках и до 50 коп. в обменных пунктах. Тем не менее, по его словам, ожидается, что "основные изменения на валютном рынке перенесены на осень". А сейчас инфляционное давление нивелируется сезонным снижением цен на овощи и фрукты.
"Предугадать все факторы, которые могут сказаться на валютном рынке, крайне тяжело, ведь идет война, следовательно, ее течение, как и ее последствия учесть невозможно. Однако можно ожидать, что любые изменения на валютном рынке без признаков хаоса или неконтролируемости. Ситуация на рынке остается достаточно прогнозируемой, и это может продолжаться до второй половины августа", – спрогнозировал Лесовой.
Как сообщал OBOZ.UA, в краткосрочной перспективе в Украине не ожидается резкого изменения курса доллара. Соответственно, скупать валюту в надежде в скором времени выгодно ее продать, резона нет.
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