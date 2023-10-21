Долги в зеленой энергетике продолжают наращиваться, – инвестор

Долги в зеленой энергетике продолжают наращиваться, в частности, из-за ценовых ограничений на рынке электроэнергии и недостаточной политики поддержки отрасли, считает Сергей Евтушенко, управляющий партнер компании UDP Renewables.

"Тенденция к накоплению долгов продолжается. Приблизительно оплата сейчас составляет не более 50% по году. За последние месяцы она даже меньше - 42-33% - у нас была", - сказал Евтушенко.

По его словам, сейчас совокупная задолженность перед отраслью превышает 30 млрд грн и она продолжит увеличиваться, если государство не пересмотрит тарифную политику и политику по спецобязанности на рынке электроэнергии. Он подчеркнул, что финансовые проблемы у инвесторов в зеленую энергетику начались в 2019 году и затягиваются до сих пор.

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При этом Евтушенко напомнил, что энергокомпаниям нужен полный расчет за сгенерированную электроэнергию, чтобы рассчитываться с кредитами, привлекаемыми для строительства станций возобновляемой энергетики.

Ранее сообщалось, что компания "Энергоатом" с сентября обеспечивает полную оплату текущих финансовых обязанностей, частично погашает долги на энергорынке, но на конец года все равно будет 17 млрд грн долга из-за отсутствия других источников финансирования. Эксперты считают, что Кабмин должен докапитализировать" "Энергоатом" или же позволить компании выпустить облигации для того, чтобы погасить существующую задолженность на рынке электроэнергии Украины до начала отопительного сезона.