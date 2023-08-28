Доходы снизились, самые богатые рынки сбыта потеряны: как нефтегазовые санкции повлияли на Россию

Из-за санкций Запада страна-террористка Россия потеряла самые богатые рынки сбыта своих товаров, в частности энергоносителей, а также осталась без инвестиций, западных кредитов и технологий. Уже в этом году дефицит российского бюджета значительно увеличился на фоне роста расходов.

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По итогам половины года он вырос до рекордных 3,4 трлн рублей, хотя по плану за весь 2023 год эта величина должна была составлять 2,9 трлн рублей. Основные расходы российского бюджета приходились на "национальную оборону, то есть войну против Украины". Об этом рассказал в интервью OBOZREVATEL экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетьман.

"Доходы бюджета продолжают снижаться, и за первые месяцы нынешнего года они уже значительно ниже аналогичного периода прошлого года. То есть они начали активно истощать свои стратегические резервы.

Эффект санкций ощутили не сразу, впрочем, этот процесс для России будет не менее ощутимым. Даже по результатам 2022 года, когда большое количество ограничений только начинали действовать, ВВП России потерял несколько процентов, а в 2023 году ситуация для Путина будет гораздо сложнее", – отметил специалист.

Он добавил, что в условиях военного положения у власти РФ осталось мало вариантов для маневра, который бы улучшил эту ситуацию. Для покрытия дефицита путинский режим сжег свои золотовалютные резервы и использует средства из фонда национального благосостояния – главного резервного фонда России.

"Начался активный процесс урезания финансирования важных программ: сокращаются затраты на инфраструктуру, ЖКХ, медицину, образование и социальную сферу. К такому большому дефициту российского бюджета привело и резкое падение нефтегазовых доходов (45 % поступлений бюджета РФ), которые сократились вдвое", – подытожил Гетман.

Как писал ранее OBOZREVATEL, глава МИД Венгрии Петер Сиярто повторил тезисы российской пропаганды и заявил, что ЕС санкциями против РФ вредит сам себе. В то время как ограничения якобы не нанесли вреда агрессору. Также он в очередной раз выступил против поддержки Украины.

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