Доходы РФ упали в 75 раз: важнейший покупатель отказался от российских алмазов

Из-за введенных в отношении России международных санкций Индия, занимающая ключевое место в экспорте алмазов из страны-агрессора, сократила их закупки почти до нуля. При этом доходы РФ от продажи алмазов Индии сократились еще сильнее – почти в 75 раз.

Видео дня

Как сообщают росСМИ, Индия сокращала импорт российских алмазов с начала войны. Например, в 2023 году страна купила на 11% меньше алмазов, чем годов ранее – 128 млн карат.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в сентябре-2024 импорт российских алмазов в Индию упал на 96% – с 917 тыс. до 37 тыс. карат. Соответственно доходы РФ снизились с $112 млн до $1,5 млн.

В целом в сентябре Индия купила 1,43 млн карат алмазов. Главными поставщиками камней стали ОАЭ, Гонконг и Бельгия, хотя каждая из них потеряла часть своего импорт. Например, в сентябре Гонконг ввез алмазы на сумму $448 млн (на 5% ниже прошлогодних даных, ОАЭ – на $581 (-12%), а Бельгия – на $186 млн (-16%).

Алмазная отрасль РФ в целом находится в затянувшемся кризисе, хотя российская "АЛРОСА" ожидает восстановления спроса в конце года на фоне нормализации запасов огранщиков. Импорт российских алмазов (от года к году) снижается с апреля этого года, хотя в марте в РФ продали за границу 728 тыс. карат (в 2,3 раза больше), в феврале - 1,81 млн карат (+85%), а в январе 400 тыс. карат (+14%). Участники рынка связывают это со вступлением в силу санкций G7 в отношении алмазной продукции.

Санкции в отношении российских драгоценных камней вступили в силу 1 марта. Они предполагают прямой запрет на импорт алмазов и бриллиантов от 1 карата непосредственно из России и в третьих странах. Стоит отметить, что на российские камни приходится 70% мирового розничного рынка бриллиантов. Индия является крупнейшим производителем бриллиантов в мире, здесь производится 9/10 всех бриллиантов в мире, преимущество мелких, сырьем для которых традиционно были российские камни.

Также OBOZ.UA сообщал, что Евросоюз ввел санкции против крупнейшей алмазодобывающей компании России – "Алроса". Что стало серьезным ударом для РФ, ведь "Алроса" является важной частью экономического сектора, обеспечивающего стране значительные доходы. Помимо самой компании, под ограничения попал и ее гендиректор – Павел Мариничев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!