За подрыв независимости Украины: в ЕС ввели санкции против алмазодобывающего гиганта России

Евросоюз ввел санкции против крупнейшей алмазодобывающей компании России – "Алроса". Что стало серьезным ударом для РФ, ведь "Алроса" является важной частью экономического сектора, обеспечивающего стране значительные доходы. Помимо самой компании под ограничения попал и ее гендиректор – Павел Мариничев.

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Об этом сообщили в Совете ЕС. Там отметили: основанием для введения санкций против компании "Алроса" и Мариничева стало то, что они ответственны за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

"Алроса" является крупнейшей алмазодобывающей компанией в мире, принадлежит российскому государству и обеспечивает более 90% всей российской добычи алмазов. Компания представляет собой важную часть экономического сектора, приносящего существенные доходы правительству Российской Федерации", – говорится в сообщении.

При этом в Совете ЕС подчеркнули: это решение дополняет запрет на импорт российских алмазов, включенный в 12-й пакет санкций. А сам запрет на российские алмазы является частью усилий G7 и пресследует цель "лишить Россию важного источника доходов".

ЕС принял жесткий пакет санкций

Согласно же принятому ЕС 12-ому пакету санкций против России с 1 января 2024 года вступил в силу запрет на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в стране. А с 1 марта по 1 сентября будут вводиться поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах.

Кроме того запрещается ввоз из страны-агрессора некоторой металлопродукции. Так, будет запрещен импорт из России изделий из алюминия, включая проволоку, фольгу, трубы. Вводится и новый запрет на импорт сжиженного пропана с 12-месячным переходным периодом, а ограничения на ввоз сжиженного нефтяного газа, чугуна и черных металлов – расширяются.

Впрочем, ограничения в отношении алюминия пока нельзя считать полными, так как алюминиевое сырье поставлять не запрещается. Однако такое решение является решительным первым шагом, учитывая, что доля российского "РУСАЛа" в мировом производстве алюминия составляет около 6%, а если не считать Китай, то и вовсе 14%.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее расширили санкции против России и США с Канадой. Черный список пополнили бизнесмены и около 200 компаний. Среди прочих под американские ограничения попали инвестор Иван Таврин и бизнесмен Владислав Свиблов.

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