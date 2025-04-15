Для украинцев могут навсегда отменить роуминг в ЕС: какой законопроект был принят

Украина преодолела последнее препятствие на пути интеграции в европейский рынок мобильных услуг. Таким образом, страна еще более приблизилась к присоединению к политике Roam like at home.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, это стало возможным благодаря принятию Верховной Радой евроинтеграционного законопроекта №12150. Он имеет целью:

облегчение обмена услугами между украинским и европейским операторам связи;

упрощение сотрудничества между ними;

расширение полномочий телеком регулятора, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи по контролю доступа к сетям, разрешение споров и гарантий совместимости услуг;

интеграция Украины в Единый цифровой рынок ЕС, являющийся ключевым этапом на пути к цифровой Европе.

Таким образом, даже после окончания военного положения украинцы смогут пользоваться тарифами своего мобильного оператора, не уплачивая дополнительные сборы за мобильную связь и интернет на территории 27 стран ЕС.

Но чтобы вступить в силу, законопроект должен быть подписан президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого его пришлют Европейской Комиссии на оценку соответствия законодательству ЕС. Если вывод будет положительным, Европейская Комиссия может предложить ЕС принять решение о предоставлении Украине режима внутреннего рынка для роуминга, что станет фактическим присоединением Украины к политике ЕС "Роуминг как дома" и созданию Единой роуминговой зоны.

В прошлом году Зеленский уже подписал другой закон, позволивший временно ввести бесплатный роуминг с ЕС. Это позволило украинцам пользоваться мобильной связью в странах ЕС по "домашним" тарифам, но такая "льгота" должна была действовать всего четыре месяца.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в апреле мобильный оператор "Киевстар" обновил ряд тарифов своих тарифов предоплаты - в частности, "LOVE UA База", "LOVE UA Свет 2023", "Максимальный Безлим 2019". Изменения, в частности, коснутся условий дневного пакета.

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