Тарифы существенно выросли: украинцам рассказали, почему подорожала мобильная связь

В 2025 году украинские мобильные ощутимо обновили свои тарифные предложения. К примеру, Lifecell повысил стоимость ряда тарифов сразу на 34%, а Vodafone – на 40-70 грн. Причин же, по которой операторы повышают стоимость своих тарифов, в экспертных кругах выделяют несколько. Среди них – последствия российских атак на украинскую энергоинфраструктуру.

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Об этом говорится в материале Finance.ua. Его авторы объяснили:

Дело в том, что часть инфраструктуры была повреждена в результате боевых действий и требует восстановления с нуля.

Из-за масштабных отключений света операторы были вынуждены инвестировать большие средства в резервные источники питания.

"Без этого обеспечить стабильную связь в периоды блекаутов было бы невозможно. Это неоднократные, а постоянные затраты, требующие регулярного технического обслуживания и закупок", – говорится в материале.

Кроме того, отмечается, на стоимость тарифов влияют и другие факторы. В частности:

Инфляция и подорожание всех услуг и товаров в стране.

Рост расходы на топливо, аренду, логистику и обслуживание оборудования.

Необходимость модернизации оборудование и расширения пропускной способности.

Запускать 4G и подготовка к внедрению 5G – "особенно в прифронтовых, деоккупированных и сельских регионах".

Как мобильные операторы повысили тарифы

В цело же, напомнили аналитики, "еще в начале 2025 года стало известно, что украинцев ожидает существенное повышение цен на мобильную связь". При этом, подчеркивается, по оценкам экспертов, "тарифы будут расти почти наполовину – до 50%".

"Киевстар".

Этот оператор, отмечается, повысил цены в среднем на 25% еще в конце 2024 года. Тем не менее, подчеркивается, он пытался компенсировать это расширением услуг в тарифах: добавил больше минут для звонков, увеличил объемы мобильного Интернета и предложил безлимитные сервисы.

Lifecell.

"Lifecell значительно сократил количество тарифных планов в фиксированной связи – с более чем 3 000 до 150, чтобы упростить выбор для абонентов. С 5 февраля по 20 марта тарифные планы обновлены – цены повысили на 34%. Однако, если оплатить услуги за год, оператор предоставляет скидку 15%", – говорится в материале.

Кроме того, начиная с 11 июня 2025 года, Lifecell обновляет условия тарифов и услуг. Среди прочего, стоимость международного SMS увеличилась вдвое – с 5 грн до 10 грн за одно сообщение.

Vodafone.

С 30 января 2025 года оператор пересмотрел стоимость ряда контрактных и подписных тарифов. Изменения затронули большинство популярных тарифных планов, которые подорожали на 40-70 грн

В то же время, отмечается, абоненты получили увеличенные пакеты мобильного Интернета. А также больше минут для звонков по Украине и за границу; расширенную поддержку 4G-связи с подготовкой к масштабному внедрению 5G в ближайшей перспективе.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в мае украинцы провели 24 072 переноса мобильных номеров с одного оператора на другой (функция MNP). Чаще всего номера переносили на lifecell. А уходили от "Киевстара".

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