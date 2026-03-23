Дизеля в Украине хватит до конца марта, апрель под вопросом: будет ли дефицит

Рынок дизельного топлива в Украине обеспечен поставками до конца марта, при этом ежедневный импорт вырос на 3%, до почти 17 тыс. т в сутки. Однако какими будут такие поставки в апреле, не известно из-за сложной ситуации на глобальном рынке. О дефиците, впрочем, речи пока не идет.

Об этом свидетельствуют данные аналитиков консалтинговой компании Enkorr, на которые обратило внимание агентство Reuters. При этом, как уверяет директор Консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна дефицита дизтоплива не будет – основной вопрос в цене ресурса.

В Enkorr отмечают, что апрельские поставки остаются "неопределенными". "Переговоры продолжаются. Но пока никто не называет конкретных объемов, гарантий или, тем более, премий", – отмечают аналитики.

Они подчеркивают, что мировые цены на дизель за месяц выросли почти на 50% из-за войны на Ближнем Востоке, и дальнейший рост не исключен. По словам трейдеров, Украина ежедневно импортирует почти 17 тыс. т дизеля, что позволяет покрывать потребности аграриев, транспорта и критической инфраструктуры. Месячный объем поставок может достичь 522 тыс. т, что практически соответствует показателям марта 2025 года.

Однако нестабильность поставок и колебания цен заставляют трейдеров действовать осторожно, а государственные органы – тщательно мониторить рынок. "Мы пока видим, что март закрыт, но апрельские поставки остаются неопределенными. Это означает, что потенциальный дефицит может проявиться уже в начале следующего месяца (апрель. – Ред.)", – отмечают эксперты.

С прогнозами дефицита не согласен Куюн. Он уверен, что нехватки ресурса "нет и не предвидится".

"Контрактование на апрель продолжается, в среднем 40% уже зарезервировано... Остальные объемы поставщики подтверждают, но остается вопрос цены. То есть это горючее будет приобретено, но цена еще не известна. Еще раз. Никакого дефицита нет и не предполагается. Тем более, очередей за дизелем по 85 грн почему-то нет", – констатировал Куюн.

Автогаз тоже под давлением

Кризис на Ближнем Востоке влияет и на рынок LPG (автогаз).Поставки сжиженного газа в Украину с юга по старым контрактам еще идут, но апрельские поставки трейдеры уже не гарантируют.

Средние оптовые цены в Украине с 12 по 19 марта выросли на 4 090 грн/т, до 79 190 грн/т, на аукционах. Это 77-78,6 тыс. грн/т. Польский газ на украинско-польской границе сейчас стартует от 80,35 тыс. грн/т.

Форс-мажоры на LPG-терминале Targa в Техасе и удары по месторождению Южный Парс в Иране привели к стремительному росту европейских цен на пропан и бутан, что сказывается на внутренних ценах и в Украине. Трейдеры ожидают, что новые морские партии LPG в марте будут дороже на $100-–150/т, а в апреле возможно повышение цены от Sonatrach – на $300/т и более.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 марта мировая стоимость нефти стремительно покатилась вниз. Это произошло после заявлений президента США Дональда Трампа о прогрессе в переговорах с Ираном. При этом иранская сторона отрицает факт таких переговоров.

