Дію "обновят": какие новые услуги хотят запустить

В Украине запустили бета-тестирование получения через портал Дія статуса лица с инвалидностью в результате войны. Также начали тестировать предоставление через этот же портал статуса члена семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы Украины.

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Об этом сообщает Правительственный портал. Там отметили: ожидается, что новые услуги минимизируют бюрократию. А также облегчат получение статусов для:

ветеранов;

их близких.

"Ветераны и семьи погибших (умерших) защитников и защитниц получат удобную подачу заявления на получение статуса. А уполномоченные лица местных структурных подразделений по ветеранской политике – электронный кабинет для обработки таких заявлений", – говорится в сообщении.

Для ветеранов ввели новую помощь в Дії

В то же время ветераны войны в Украине уже могут подать заявку через Дію и ежеквартально получать 1 500 грн на занятия спортом. Главное – успеть оформить заявку до 20 числа первого месяца квартала (январь, апрель, июль, октябрь).

Потратить деньги можно на оплату тренажерных залов, спортивных секций или клубов. Воспользоваться же программой могут ветераны и ветеранки от 18 лет, которые имеют:

код налогоплательщика;

подтвержденный статус в Едином государственном реестре ветеранов войны.

Чтобы подать заявку на участие в программе, нужно обновить приложение до последней версии. После чего:

зайти в приложение;

открыть раздел "Сервисы";

выберать вкладку "Ветеранский спорт";

пройти проверку;

указать банк и выбрать Дія.Карту для зачисления средств;

нажать "Далее";

проверить заявку и нажать "Отправить".

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы снова могут воспользоваться строительными услугами через портал Дія. С 24 января 13 услуг снова доступны – после месяца перерыва из-за масштабной хакерской атаки на реестры Министерства юстиции.

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