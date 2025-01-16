Украинцам ввели новую помощь в Дії: сколько будут платить и как подать заявку

Ветераны войны в Украине могут подать заявку через Дія и ежеквартально получать 1500 грн на занятия спортом. Главное – успеть оформить заявку до 20 числа первого месяца квартала.

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Об этом сообщили на портале Дія. Украинские ветераны и лица с инвалидностью в результате войны получили возможность ежеквартально получать финансовую помощь на занятия спортом благодаря программе "Ветеранский спорт" в приложении Дія.

Программа "Ветеранский спорт" предусматривает ежеквартальную выплату в размере 1500 гривен, которые можно использовать для оплаты тренажерных залов, спортивных секций или клубов. Воспользоваться ею могут ветераны и ветеранки от 18 лет.

код налогоплательщика;

подтвержден статус в Едином государственном реестре ветеранов войны.

Важно: удостоверение ветерана в Дії для этого не нужно. Как отправиться на программу:

обновите приложение к последней версии;

к последней версии; зайдите в приложение и откройте раздел "Сервисы";

и откройте раздел "Сервисы"; выберите вкладку "Ветеранский спорт";

пройдите проверку в приложении;

укажите банк и выберите Дія.Карту для зачисления средств, нажмите "Далее";

для зачисления средств, нажмите "Далее"; проверьте заявку и нажмите "Отправить".

После этих действий заявка попадает на обработку, и денежные средства начисляются автоматически без посещения учреждений или дополнительных документов. Заявку нужно подать до 20 числа первого месяца каждого квартала. К примеру, для получения выплаты в первом квартале 2025 года необходимо подать заявку до 20 января.

Если деньги не потратить за квартал, остаток автоматически вернется на счет Министерства по делам ветеранов, а в следующем квартале будет начислена новая сумма в размере 1500 грн. Проект реализован Министерством по делам ветеранов Украины в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации, что делает реабилитацию ветеранов более доступной и удобной.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, правительство продлило денежные выплаты для ВПЛ еще на 6 месяцев, а назначение будет происходить автоматически. В то же время, новые заявления можно подать через приложение Действие, ЦНАП или органы социальной защиты.

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