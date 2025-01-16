В Дію вернули еще одну важную для бизнеса услугу: как воспользоваться

На портале госуслуг Дія снова стало доступно услуга шеринга документов через Дія.QR. Сервис был возобновлен после масштабной хакерской атаки РФ на реестры Министерства юстиции.

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Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации. Дія.QR позволяет учреждениям и предприятиям получать от клиентов копии цифровых документов без волокиты с бумажными оригиналами.

Для того, чтобы воспользоваться, Дія.QR, никакие дополнительные настройки не нужны. Достаточно заказать QR на портале Дія и разместить распечатанный код там, где принимаете клиентов.

Как работает офлайн-шеринг документов

1. Клиент открывает сканер в Дії и считывает им Дія.QR компании.

2. Клиент подтверждает запрос на передачу копии документа Дія.Подписью. Действие автоматически сформирует черновик электронного письма с копией цифрового документа. Пользователю нужно просто нажать Отправить.

3. Компания получает копию документа в формате PDF на свою электронную почту.

Как работает онлайн-шеринг документов

1. Клиент нажимает кнопку с диплинком в вашем приложении или на сайте — ему открывается запрос в Дії

2. Клиент подтверждает запрос на передачу копии документа Дія.Подписью.

3. Компания получает копию документа в формате pdf и/или метаданные из документа в информационную систему компании

Таким образом, копии посылаются партнеру только после разрешения пользователя, которое он предоставляет в приложении непосредственно перед отправкой. Каждая цифровая копия документа содержит информацию, кто запросил копию документа, его отделение и дату формирования запроса

Преимуществом такого сервиса является его безопасность, поскольку при шеринге документов онлайн и офлайн данные передаются только в зашифрованном виде. Расшифровать (следовательно, прочесть и обработать) их может только тот партнер, который спросил их у пользователя.

Также OBOZ.UA сообщал, что на портале Действие впервые появилась возможность оплатить государственные услуги, налоги и сборы через государственный банк. Им стал входящий в пятерку крупнейших банков Украины Укргазбанк по объему активов.

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