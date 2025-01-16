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В Дію вернули еще одну важную для бизнеса услугу: как воспользоваться

Станислав Кожемякин
Рынки и компании
1 минута
903
Шеринг документов через Дія.QR снова доступен

На портале госуслуг Дія снова стало доступно услуга шеринга документов через Дія.QR. Сервис был возобновлен после масштабной хакерской атаки РФ на реестры Министерства юстиции.

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Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации. Дія.QR позволяет учреждениям и предприятиям получать от клиентов копии цифровых документов без волокиты с бумажными оригиналами.

Для того, чтобы воспользоваться, Дія.QR, никакие дополнительные настройки не нужны. Достаточно заказать QR на портале Дія  и разместить распечатанный код там, где принимаете клиентов.

Как работает офлайн-шеринг документов

1. Клиент открывает сканер в Дії и считывает им Дія.QR компании.

2. Клиент подтверждает запрос на передачу копии документа Дія.Подписью. Действие автоматически сформирует черновик электронного письма с копией цифрового документа. Пользователю нужно просто нажать Отправить.

3. Компания получает копию документа в формате PDF на свою электронную почту.

Как работает онлайн-шеринг документов

1. Клиент нажимает кнопку с диплинком в вашем приложении или на сайте — ему открывается запрос в Дії

2. Клиент подтверждает запрос на передачу копии документа Дія.Подписью.

3. Компания получает копию документа в формате pdf и/или метаданные из документа в информационную систему компании

Таким образом, копии посылаются партнеру только после разрешения пользователя, которое он предоставляет в приложении непосредственно перед отправкой. Каждая цифровая копия документа содержит информацию, кто запросил копию документа, его отделение и дату формирования запроса

Преимуществом такого сервиса является его безопасность, поскольку при шеринге документов онлайн и офлайн данные передаются только в зашифрованном виде. Расшифровать (следовательно, прочесть и обработать) их может только тот партнер, который спросил их у пользователя.

Также OBOZ.UA сообщал, что на портале Действие впервые появилась возможность оплатить государственные услуги, налоги и сборы через государственный банк. Им стал входящий в пятерку крупнейших банков Украины Укргазбанк по объему активов.

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