Директор департамента одного из крупнейших банков Украины переводил деньги оккупантам в РФ: у него нашли российский паспорт и кучу налички

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Киеве директора департамента одного из крупнейших банков Украины. Он переводил деньги в Россию на нужды оккупационных группировок в виде "донатов" с помощью криптовалюты. При этом во время обысков у чиновника банка нашли кучу наличных денег, а также российский паспорт.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ на официальной странице в Telegram. Так, правоохранители отмечают, что представитель банка имеет отношение к финансированию войны РФ против Украины. На какие именно нужды он отправлял деньги, неизвестно. Однако говорится, что информацию о сборе средств россиянами он находил в социальных сетях.

Как установило расследование, фигурант регулярно перечислял свои деньги на нужды оккупационных группировок России. Для этого уже после начала полномасштабной войны банкир открыл счет на одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж. В дальнейшем через эту платформу фигурант переводил средства на цифровые кошельки рашистов. устанавливают точные суммы его "донатов", – отмечают в ведомстве.

По материалам дела, информацию о сборе денег на нужды окупантов украинский банкир получал на тематических Телеграмм-каналах. Сотрудники СБУ задокументировали преступления должностного лица и задержали его по месту жительства в Киеве.

Во время обыска в доме задержанного обнаружен паспорт гражданина России, российские рубли, мобильные телефоны и компьютер с поличным. Следователи Службы безопасности сообщили чиновнику о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Комплексные мероприятия проводились при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Как ранее писал OBOZ.UA, Фонд гарантирования вкладов физлиц планирует продать активы ряда ликвидируемых банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет около 24,3 млрд. грн.

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