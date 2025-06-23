DIM запустил официальную партнерскую программу для брокеров: в чем ее особенность

Группа компаний DIM объявляет о старте партнерской программы DIM REALT, созданной специально для риелторов и брокеров, которые стремятся работать с надежным брендом, на прозрачных условиях и с фокусом на долгосрочное сотрудничество.

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DIM REALT – это не просто классическая система сотрудничества с агентствами недвижимости. DIM открывает доступ к собственной закрытой брокерской экосистеме, в которой партнеры получают:

– официальный статус брокера группы компаний DIM;

– договор с четко прописанными условиями, ролями и регламентами;

– прозрачную систему выплат без задержек и скрытых подпунктов;

– персонального менеджера поддержки;

– доступ к внутренней базе объектов, визуализаций, офферов, цен и брендовых материалов для работы;

– эксклюзивные условия на объекты, в том числе на условиях presale;

– доступ к закрытому Telegram-каналу и боту с актуальной базой объектов.

Ключевой акцент в программе сделан на профессиональную поддержку и глубокое вовлечение в продукты компании. Для этого DIM организовывает специальные Property tour для брокеров с участием команды архитекторов, руководителей проектов и продаж, во время которых партнеры смогут увидеть все нюансы и концептуальные особенности объектов изнутри.

Самые активные партнеры получают признание на премии Dim Ambassador Of The Year. Раз в год компания будет отмечать тех, кто демонстрирует выдающиеся результаты и умение презентовать проекты через ценность, стиль и профессиональную подачу.

"Быть с DIM – означает быть среди лучших, ведь мы строим не просто жилые комплексы, а создаем сообщество единомышленников и партнеров, объединенных профессионализмом и общими ценностями, основанными на доверии наших клиентов", – отмечают в пресс-службе компании.