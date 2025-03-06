DIM приняла участие в XI Национальном форуме 'Рынок недвижимости как сегмент экономики государства'

1 марта состоялся XI Национальный форум "Рынок недвижимости как сегмент экономики государства", организованный Союзом специалистов по недвижимому имуществу Украины.

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Цель мероприятия – сплотить лидеров рынка недвижимости, представителей государственного сектора и бизнес-сообщества для обсуждения ключевых вопросов, анализа текущего состояния рынка, обсуждения перспектив его развития в контексте экономики Украины и поиска новых эффективных решений.

Поделиться своим мнением на мероприятии была приглашена эксперт компании DIM Ольга Арбузова. Она приняла участие в дискуссионной панели "Первичный рынок 2025: Векторы развития и влияние на цены", где обсуждали важные темы, в частности на что обращают внимание покупатели, какую стадию готовности объекта рассматривают и готовы ли они сейчас инвестировать в жилые комплексы на уровне котлована.

Ольга Арбузова подтвердила факт, что инвесторы снова вернулись, а покупатели рассматривают варианты приобретения недвижимости на разных этапах строительства: "На примере объектов компании DIM мы видим, что часть инвесторов снова вернулась и они готовы инвестировать в интересные и перспективные проекты. В то же время потенциальные покупатели рассматривают покупку квартир в домах на всех стадиях строительства, но обращают особое внимание на активность строительства и на сданные дома во время полномасштабной войны".

Эксперт отметила, что с 2022-го по 2025 год компания DIM ввела в эксплуатацию 4 дома, а именно: два дома загородного комплекса бизнес-класса Park Lake City и по одному в комплексах "Новый Автограф" и Lucky Land.

Относительно приоритетов покупателей во время войны эксперт отметила, что аспект безопасности остается одним из главных, дополняясь факторами комфорта.

"Клиенты все больше внимания уделяют объектам с развитой инфраструктурой внутри и вокруг жилых комплексов, наличием зеленых зон, современных детских и спортивных площадок, школ и детских садов, – отмечает Ольга Арбузова. – Компания DIM строит свои проекты в формате "город в городе", насыщенные всем необходимым для качественной и комфортной жизни. Для нас комфорт жителей превыше всего, ведь квартира – это не только 4 стены, это – об идеологии, комьюнити, окружении, качестве. Так что мы делаем все, чтобы в наших комплексах человек имел все: от детских и спортивных площадок до парковых зон и учебных заведений".