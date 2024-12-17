Десятки миллионов долларов – Украине, санкции – России: Британия ударила по нефтяной отрасли РФ

Правительство Великобритании выделило 35 млн фунтов стерлингов (почти 44,4 млн долларов) на восстановления энергосистемы Украины и поддержки малозащищенных слоев украинского населения. Соединенное Королевство также ввело санкции в отношении России.

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Об этом сообщили на сайте Кабмина Соединенного Королевства. Премьер-министр Кир Стармер объяснил, как будут распределены средства:

20 млн фунтов стерлингов направят на восстановление и создание дополнительных мощностей в энергосистеме Украины, включая производство дополнительных 20 МВт для питания 20 тыс. домов;

остальное выделят на покрытие гуманитарных нужд (наборы быстрого обогрева, ремонты жилья, генераторы и подготовка к зиме центров для переселенцев).

Также Великобритания вводит новые санкции против энергетического сектора России. Сегодняшние санкции направлены против 20 судов теневого флота, перевозящих незаконную российскую нефть, включая Ocean Faye, Andaman Skies и Mianzimu, каждый из которых перевез более четырех миллионов баррелей российской нефти в 2024 году.

"Эти санкции усилят давление на застопорившуюся военную экономику Путина, а мы укрепим позиции Украины, предоставив новое финансирование для экстренной поддержки, чтобы закрыть ее гуманитарные потребности и провести критически необходимый ремонт энергосистемы, чтобы помочь украинцам пережить третью зиму полномасштабного вторжения России", – заявил Стармер.

Ключевые стержни в торговле нефтью Путина, компании 2Rivers DMCC и 2Rivers PTE LTD также попали под санкции. Эти новые меры еще больше истощат военную машину Путина, ограничивая поступления от нефти, которые ему так нужны для подпитки незаконной войны, и привлекут тех, кто обеспечивает экспорт российской нефти.

Великобритания ввела санкции против более 100 судов за транспортировку российских энергоносителей, в том числе 93 нефтяных танкеров, больше, чем любая другая страна. Дания, Швеция, Польша, Финляндия и Эстония вместе с Великобританией договорились сотрудничать, чтобы противостоять вероятным российским теневым судам вдоль Балтийского маршрута.

Ранее OBOZ.UA уже писал, что в ноябре власти Великобритании расширили санкции против "теневого флота" России и ввели новые ограничения. На этот раз в черный список были включены два российских страховщика и 30 связанных с Россией нефтяных танкеров.

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