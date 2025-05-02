Дешево не будет: в Украине стартовал сезон популярной летней ягоды. Какие цены на рынке

В Украине стартовал сезон клубники – в Закарпатской области начали продавать продукт местного производства. В настоящее время килограмм на рынках стоит 120-150 грн. При этом сами продавцы отмечают: хотя в будущем и ожидается определенное удешевление, дешево ягода стоить не будет.

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Об этом сообщает Карпатский объектив. Отмечается: в ближайшие недели стоимость клубниким может упасть до 80-100 грн/кг.

"Но в разгар сезона дешевой клубники ждать не стоит. С прошлого года подорожало практически все – и энергоносители, и рассада, и удобрения. Пик сезона ожидается к концу мая-началу июня. По 10-15 грн никто ее точно продавать сейчас не будет", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается:в местных супермаркетах клубника стоит еще дороже – 120-150 грн за упаковку в 250 грамм. Однако там она импортная – из Греции и Испании.

Сколько стоит клубника в крупных супермаркетах

В то же время, согласно мониторингу OBOZ.UA, крупные сети супермаркетов продают 2 мая клубнику в среднем по 114,93 грн/250 грамм. В частности:

Metro – 103,9 грн/250 грамм;

Novus – 99,99 грн/250 грамм;

"МегаМаркет" – 140,9 грн/250 грамм.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине ощутимо подешевели тепличные огурцы. Ныне производители продают их по ценам 40-70 грн/кг, что в среднем на 12% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели (21-25 апреля).

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