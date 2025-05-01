В Украине резко переписали цены на огурцы: сколько теперь стоит килограмм

В Украине ощутимо подешевели тепличные огурцы. Ныне производители продают их по ценам 40-70 грн/кг, что в среднем на 12% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели (21-25 апреля). Среди причин – сезонное увеличение предложения.

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Об этом сообщает EastFruit. Отмечается: еще одна причина удешевления – невысокие темпы продаж овоща. Ведь, учитывая довольно небольшой срок реализации данной продукции, "местные оптовые компании и розничные сети закупают огурец исключительно для текущих продаж".

"По словам производителей, установление теплой погоды в Украине заметно ускорило созревание овощей в местных тепличных комбинатах. Кроме того, давление на рынок усилилось из-за увеличения предложения огурцов из пленочных теплиц", – говорится в сообщении.

Сколько огурцы стоят в украинских супермаркетах

В супермаркетах же огурцы также значительно подешевели. В частности, по данным "Минфина", гладкие 1 мая продают в среднем по 76,27 грн/кг, что сразу на 52,42 грн ниже средней цены апреля.

В целом же, супермаркеты выставили цены на уровне 68,9-90 грн/кг. В частности:

Auchan – 68,9 грн/кг;

Metro – 69,9 грн.

Megamarket – 90 грн/кг;

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине заметно подешевели нефасованные куриные яйца категории С1. Более того, в экспертной среде ожидают, что цены на продукт продолжат снижаться – ведь после предпасхального ажиотажа прогнозируется спад спроса на него.

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