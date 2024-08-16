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Дешево не будет: украинцам будут продавать популярный продукт по высоким ценам

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
1,4 т.
В Украине резко подорожали огурцы

Украинские производители повысили цены на тепличные огурцы. Так, за последнюю неделю их стоимость выросла в среднем на 14% – до 40-60 грн/кг. Соответственно, в скором времени цены на этот овощ могут вырасти и в супермаркетах.

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Об этом сообщает EastFruit. Отмечается: несмотря на столь стремительное удорожание, спрос на продукт высокий.

Украинские производители повысили цены на тепличные огурцы

Причиной же рост цен, по словам аналитиков, является, собственно, высокий спрос при весьма ограниченном предложении. Так, объясняется:

  • резкие температурные перепады, зафиксированные в стране в июле, "спровоцировали распространение болезней огурцов", что приводит к проблемам с выборками;
  • ситуацию усугубляют жара и засуха.

"Только за текущую неделю цены на тепличные огурцы в Украине выросли в среднем на 14%. При этом участники рынка отмечают, что, несмотря на столь стремительное удорожание, спрос на тепличный огурец на украинском рынке остается весьма высоким", – говорится в материале.

Сколько огурцы стоят в супермаркетах

Крупные же сети супермаркетов, согласно мониторингу OBOZ.UA, продают огурцы в среднем по 68,5 грн/кг. В частности:

  • ЕКОмаркет – 67,9 грн/кг;
Сколько огурцы стоят в ЕКОмаркет
  • Novus – 67,49 грн/кг;
Стоимость огурцов в Novus
  • АТБ – 64,89 грн/кг;
Цены на огурцы в АТБ
  • Сільпо – 74,7 грн/кг.
Сільпо указывают цены на огурцы за 100 грамм

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в Украине заканчивается сезон арбуза – по прогнозам, уже к концу августа его предложение в продаже заметно сократится. В то же время сейчас его продают гораздо дешевле, чем год назад: по сравнению с 2023-м цены снизились сразу на 35%.

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