Дешево не будет: украинцам будут продавать популярный продукт по высоким ценам

Украинские производители повысили цены на тепличные огурцы. Так, за последнюю неделю их стоимость выросла в среднем на 14% – до 40-60 грн/кг. Соответственно, в скором времени цены на этот овощ могут вырасти и в супермаркетах.

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Об этом сообщает EastFruit. Отмечается: несмотря на столь стремительное удорожание, спрос на продукт высокий.

Причиной же рост цен, по словам аналитиков, является, собственно, высокий спрос при весьма ограниченном предложении. Так, объясняется:

резкие температурные перепады, зафиксированные в стране в июле, "спровоцировали распространение болезней огурцов", что приводит к проблемам с выборками;

ситуацию усугубляют жара и засуха.

"Только за текущую неделю цены на тепличные огурцы в Украине выросли в среднем на 14%. При этом участники рынка отмечают, что, несмотря на столь стремительное удорожание, спрос на тепличный огурец на украинском рынке остается весьма высоким", – говорится в материале.

Сколько огурцы стоят в супермаркетах

Крупные же сети супермаркетов, согласно мониторингу OBOZ.UA, продают огурцы в среднем по 68,5 грн/кг. В частности:

ЕКОмаркет – 67,9 грн/кг;

Novus – 67,49 грн/кг;

АТБ – 64,89 грн/кг;

Сільпо – 74,7 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в Украине заканчивается сезон арбуза – по прогнозам, уже к концу августа его предложение в продаже заметно сократится. В то же время сейчас его продают гораздо дешевле, чем год назад: по сравнению с 2023-м цены снизились сразу на 35%.

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