Дешево не будет: почему украинцам будут продавать популярный фрукт по высоким ценам

Из-за аномальной жары нынешний урожай яблок в Украине пострадал, что может привести к росту цен. Средняя цена на яблоки на рынке составляет от 16,50 грн/кг за сорт Айдареда до 20 грн/кг за сорт Голден.

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Об этом OBOZ.UA рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка "Шувар" Татьяна Попович. Нынешний сезон сбора яблок в Украине начался в условиях аномальной жары, что оказало серьезное влияние на урожай. Высокие температуры создали ряд проблем для фермеров, выращивающих эти фрукты.

Аномально высокие температуры, которые держались в течение критических периодов роста и созревания яблок, привели к снижению урожайности во многих регионах страны. Высокие температуры привели к ускорению созревания плодов, что негативно влияет на их способность к длительному хранению. Фрукты, созревшие раньше обычного, часто имеют более низкое качество, в частности, пониженную сочность и более слабую текстуру. Это делает их менее привлекательными для длительного хранения и транспортировки.

Попович подчеркнула, что такие условия могут привести к дефициту качественных яблок на рынке. Как следствие, потребителям следует ожидать роста цен на эти фрукты, особенно на сорта, которые считаются наиболее популярными и пользуются высоким спросом.

Текущая ситуация на рынке яблок

На оптовом рынке "Шувар" во Львове, где традиционно продается значительная часть украинского урожая, уже наблюдается рост цен на яблоки. Средние цены на популярные сорта яблок выглядят так:

яблоко Айдаред – 16,50 грн/кг;

яблоко Лиголь – 18 грн/кг;

яблоко Ренет – 18 грн/кг;

яблоко Чемпион – 18 грн/кг;

яблоко Голден – 20 грн/кг;

яблоко Гала – 18,50 грн/кг.

К сожалению, сравнить эти показатели с прошлогодними данными сложно, поскольку отсутствует точная информация о ценах на яблоки в этот же период прошлого года. Однако эксперты прогнозируют, что тенденция к повышению цен может продолжаться, если погодные условия не изменятся к лучшему.

В долгосрочной перспективе цены на яблоки могут оставаться высокими, если нынешние погодные условия сохранятся. Однако возможен и другой сценарий, при котором рынок может насытиться импортированными яблоками, что будет способствовать стабилизации цен.

Цены на яблоки в супермаркетах

В украинских супермаркетах яблоки тоже дорожают. Так, 23 августа крупные сети продают фрукт, по данным "Минфина", в среднем по 35 грн/кг, что почти на 2 грн/кг больше средней цены июля.

В общем, супермаркеты выставили цены на яблоко украинское в пределах 20,90-33,90 грн/кг. В частности:

Сельпо – 25 грн/кг;

ФОРА – 26,90 грн/кг;

METRO – 33,89 грн/кг;

АТБ – 20,95 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам не стоит ждать дешевого картофеля – сорта, которые будут продаваться зимой, будут стоить дороже нынешних овощей. Цены в супермаркетах могут вырасти до 35 гривен за килограмм.

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