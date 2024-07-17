Депутаты берут из бюджета компенсацию на аренду, а сами покупают люксовые авто и Rolex – СМИ

Государство потратило 64,5 миллиона гривен на компенсации за аренду жилья для народных депутатов, в то время как некоторые из них тратят значительные суммы на драгоценности и элитные автомобили. Например, нардеп Сергей Лабазюк ("За будущее") получил 316,5 тысяч гривен компенсации, одновременно покупая Rolex за почти 400 тысяч гривен и новые автомобили.

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Об этом говорится в расследовании Следствие.Инфо. Журналисты выяснили, что некоторые народные избранники, получая компенсации за аренду жилья в столице, покупают драгоценности и недвижимость за рубежом.

Этим правом воспользовались 160 нардепов, что составляет 40% всего депутатского корпуса. Согласно декларациям народных депутатов, несколько представителей группы "Восстановление Украины" являются самыми богатыми среди просящих компенсацию у государства.

Депутат Олег Воронько ("Слуга народа") в 2022 году получил из бюджета 237 тысяч гривен на аренду жилья. При этом в его последней декларации указано почти 1,5 миллиона долларов, более 1 миллиона евро и сотни тысяч в других валютах.

В то же время депутат Евгений Яковенко ("Восстановление Украины") за более чем два года полномасштабной войны получил более полумиллиона гривен компенсации. В то же время у него на счетах 950 тысяч долларов, 830 тысяч евро и почти 2 миллиона гривен личных сбережений.

Депутат этой же фракции, Валерий Гнатенко ("Восстановление Украины") в течение 2022-2023 годов получил 434 тысяч гривен компенсации, но вместе с женой имеет более 3 миллионов гривен сбережений, а также еще заработал более 4 миллионов гривен за прошлый год.

Также депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Петруняк за время полномасштабной войны получил 486 тысяч гривен компенсации, однако в декларации не указал арендованное жилье. В сентябре 2022 года его жена приобрела квартиру в Испании и инвестировала более 1 миллиона злотых в польскую недвижимость. В конце апреля 2023 Петруняк приобрел автомобиль AUDI S7.

Сергей Лабазюк из группы "За будущее" за первые полтора года полномасштабного вторжения получил 316,5 тысяч гривен компенсации за проживание в гостинице "Киев". При этом в 2022 году он приобрел часы Rolex почти за 400 тысяч гривен, а также новые автомобили для своей семьи. В июле 2023 Лабазюк приобрел жилье на Печерске и прекратил брать компенсацию от государства.

Главный редактор движения "Честно" Александр Салиженко считает, что решение с компенсацией аренд можно урегулировать так, чтобы интересы тех, кто действительно в этом нуждается, были учтены. Он отмечает, что это должен делать аппарат Верховной Рады и регламентный комитет, а также НАПК, которое может сопоставить образ жизни депутата с его декларацией.

Кроме компенсаций за аренду жилья государство также оплачивает депутатам командировки, поездки по Украине и за границу, а также заработные платы их помощникам. На эти нужды ежегодно из бюджета тратят миллионы гривен.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, семья полковника СБУ Алексея Зеленского за последние годы могла приобрести недвижимость и автопарк на сумму около 440 тысяч долларов, что вызвало подозрения в законности происхождения средств. Сам Зеленский утверждает, что все покупки были совершены за счет перепродажи автомобилей и недвижимости, и все финансовые операции являются официальными и законными.

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