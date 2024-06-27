Дом за миллион долларов и автопарк: СМИ узнали, какое имущество есть у родственников полковника СБУ Зеленского

Семья полковника СБУ Алексея Зеленского за последние годы могла приобрести недвижимость и автопарк на сумму около 440 тысяч долларов, что вызвало подозрения в законности происхождения средств. Сам Зеленский утверждает, что все покупки были совершены за счет перепродажи автомобилей и недвижимости, и все финансовые операции являются официальными и законными.

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Об этом говорится в расследовании "Следствия.Инфо". По их данным, за последние несколько лет родственники полковника приобрели недвижимость и транспортные средства на общую сумму около 440 тысяч долларов.

Недвижимость в Конче-Заспе

Одной из центральных тем расследования является приобретение недвижимости в Конче-Заспе. В мае 2023 г. тесть полковника Зеленского приобрел дом площадью 328,2 м², а через пол года зарегистрировал еще одно имение на 396,8 м². По словам самого Зеленского, за это здание было заплачено 240 тысяч долларов, которые предоставили его тесть, жена Юлия и кум. Дом приобрели для ремонта и продажи.

Согласно данным журналистов, этот дом был выставлен на продажу за 39,4 миллиона гривен, что примерно равняется 1 миллиону долларов. Семья Зеленских сейчас проживает в другом доме в Конча-Заспе, который был приобретен матерью Зеленского в 2021 году за 25 тысяч долларов. Однако, по оценке эксперта по недвижимости, реальная стоимость этого участка составляла не менее 170 тысяч долларов.

Автомобили и мотоциклы

По данным расследования, семья Зеленского владеет значительным автопарком. Жена чиновника Юлия в начале 2024 года приобрела BMW X6 M 2023 года, который в то время стоил около 137 тысяч долларов. Мать полковника стала владелицей Lexus LX 600 в 2022 году выпуска, рыночная цена которого составляла около 140 тысяч долларов.

Сам Алексей Зеленский в июне 2023 года приобрел Mercedes-Benz S 500 в 2020 году, стоимость которого составляла от 120 тысяч долларов. Кроме того, в 2024 году Зеленский и его мать приобрели два мотоцикла BMW общей стоимостью около 20 тысяч долларов.

Комментарии Алексея Зеленского В своих комментариях Алексей Зеленский объяснил, что он и его семья занимаются перепродажей автомобилей и домов. За последние 10-11 лет он продал около 47 машин, а значительная часть из них была приобретена по цене значительно ниже рыночной из-за повреждений. К примеру, Mercedes-Benz S, по его словам, обошелся ему в 78 тысяч долларов, а BMW – в "80 с копейками" тысяч долларов.

Реакция СБУ

После публикации расследования СБУ заявила, что финансово хозяйственная и предпринимательская деятельность родственников Зеленского осуществляется официально и в рамках закона. По их словам, семья ежегодно представляет отчеты в соответствии с законодательством, а транспортные средства были приобретены за средства от сдачи в аренду и последующей продажи собственной недвижимости.

СБУ также отметила, что основную часть финансирования дома в Конча-Заспе обеспечил близкий родственник Зеленского, предоставивший ссуду. Второе здание мать полковника приобрела по рыночной цене, а строительство финансировалось из официальных доходов от сдачи в аренду и продажи недвижимости.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение по существу по делу в отношении нардепа, обвиняемого в предоставлении неправомерной выгоды топ-чиновникам в виде криптовалюты биткоин. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с лишением имущества.

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