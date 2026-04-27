"Монстр" Баленко вместо "Шутерса"? OBOZ.UA идет по следам скандальной застройки на Печерске

Редакция OBOZ.UA объявляет о начале журналистского расследования относительно событий вокруг здания по адресу: ул. Князей Острожских, 8 (корпус 22). По обращению местных жителей, здесь под видом реконструкции развернулось масштабное строительство с признаками захвата земли. Мы уже направили запросы в КГГА, Печерскую РГА и столичную прокуратуру.

В редакцию обратились представители ОСМД "КНЯЗЕЙ ОСТРОЗЬКИХ, 29А". Так, на месте бывшего ресторана "Шутерс" сейчас происходит настоящий архитектурный беспредел. Здание демонтируют, а на его месте возводят новый объект, который не имеет никаких опознавательных знаков – ни паспорта объекта, ни надлежащего ограждения.

Жители отмечают: ситуация напоминает классическую "туалетную схему", когда право собственности на старое сооружение используется для незаконного расширения площади в историческом центре города.

По предварительной информации, которую мы получили от общества, к этому строительству может быть причастен Игорь Баленко – действующий депутат Киевсовета (фракция "Европейская солидарность").

Согласно данным "Честно", в 2025 году депутат проголосовал "за" 60% так называемых "туалетных схем" - коррупционных выделений земли. В 2024 году по данным "Слідства.інфо" Хозяйственный суд Киева обязал строительные компании, которыми владеет Баленко, уплатить ранее неуплаченные налоги 14,5 млн грн в бюджет Киева.

Особенно цинично это выглядит, учитывая то, что он является членом постоянной комиссии Киевсовета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

Использует ли депутат свой мандат для лоббирования собственных строительных интересов? Этот вопрос станет ключевым в нашем расследовании.

Редакция OBOZ.UA направила официальные запросы в: КГГА, Киевскую городскую прокуратуру, Печерскую РГА.

Ситуация, когда депутат, который должен защищать интересы общества, фактически захватывал историческую землю на Печерске и собственноручно разрушал архитектурное лицо столицы, недопустима. В следующих публикациях мы подробно расскажем, откуда взялись средства на такое строительство и кто бенефициаром схем.

Если вам известно больше, пишите нам на почту [email protected].