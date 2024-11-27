Депутат ОПЗЖ Каськив пытается отобрать у людей землю под горнолыжный курорт, а Арахамия приезжает смотреть на проект строительства – СМИ

Экс-нардеп, депутат Закарпатского областного совета от ОПЗЖ Владислав Каськив собирается построить горнолыжный комплекс отдыха в селе Пилипец. При этом сопровождал его в поездке в село в октябре 2024 года глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который, по его же словам, смотрел на проект горнолыжного курорта. В то же время, местные жители заявляют, что для проведения строительства у них пытаются отобрать землю.

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Об этом говорится в расследовании hromadske. Отмечается: в частности, Каськив пытался договориться с местным предпринимателем Иваном Борычко, чтобы тот отдал ему свою гостиницу "Берлога".

Так, в 2014 году Борычко приобрел земельный участок, оформил все документы на собственность и начал возводить на нем гостинично-ресторанный комплекс. Каськив же, отмечается, настаивает, что "планирует строить здесь подъемник, а гостиница Ивана будет ему мешать".

"Ультиматум был очень прост: "Если ты его не уберешь, через некоторое время мы его отожмем, заберем, придумаем, что с этим сделать, поэтому ты должен это понимать", – рассказал предприниматель.

Более того, отмечается, словами дело не ограничилось. Так:

К процессу привлекли архитектора Валерия Безносько, который, утверждается, переработал генеральный план села таким образом, что кусочек участка, на котором расположен отель Борычко, оказался куском участка, принадлежащего компаниям с орбиты Каськива – "Боржава СКи" и "Скай ленд".

Сам проектант после этого уехал за границу и больше в Украине не появлялся.

Упомянутые компании подали иск на предпринимателя с требованием обязать его снести "Берлогу".

"Более того, в отношении Борычка открыли уголовное производство о якобы самовольном захвате земельного участка, который к оформлению Иваном права собственности на него принадлежал сельсовету. Сам участок Борычко арестовали", – говорится в материале.

В то же время, рассказывают авторы материала, у жительницы села Подобовец Надежды Гладьо, являющегося частью той же ОТГ, что и Пилипец, хотят отобрать дом. При чем несмотря на то, что:

Землю для него еще в 2013-м выделил сельский совет.

Были получены все документы и оформлено право собственности.

"В 2013 году мы начали строиться, в 2017-м уже практически был дом, и мы сделали приватизацию, у нас документы были готовы. Началась эта вся катавасия, уже третий год наверняка. Звонки анонимные. Они говорят: "Куплю этот дом", на русском языке. А я ответила: "Этот дом не продается, мы его строим для себя", – рассказала женщина.

Она отметила: звонки решила игнорировать. Однако через некоторое время ей порезали кабели, которые только что подвели к дому электроэнергию. А позже в реестре судебных решений появилось уголовное производство.

"Мол, муж Надежды еще в 2013 году вместе с тогдашним сельским головой незаконно завладели этой землей, а участок вообще расположен за пределами любого населенного пункта", – рассказали авторы материала.

Вместе с тем, отмечается, рядом с участком Надежды на кадастровой карте находится земля, принадлежащая ООО "Боржава-Замковая Гора". Бенефициаром этой компании является Ровшан Гусейнов – отец Ренаты Гусейновой, которая, говорится в материале:

была помощницей Каськива в парламенте, когда тот был народным депутатом;

сейчас является его гражданской женой, "с которой депутат имеет общего сына".

"В собственности Ровшана, хотя сам он зарегистрирован в Киеве, есть еще 97 земельных участков в Межгорском районе, большинство из которых непосредственно в Пилипце. Еще 40 участков – в собственности Ренаты. У принадлежащей ей компании "Боржава центр" – еще 25", – рассказали авторы материала.

Каськив и Арахамия

Вместе с тем, отмечается, в сопровождении Каськива в начале октября в Пилипец приезжал глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия. Целью этой поездкой, по его же словам, являлось:

привлечь инвестиции;

посмотреть на проект горнолыжного курорта "Боржава".

Авторы расследования напонимают: летом 2020 года Офис президента Зеленского во главе с Андреем Ермаком "обсуждал создание высокогорного всесезонного спортивно-туристического кластера "Боржава". И несмотря на то, что к проекту была привлечена австрийская фирма, она оказалась ширмой – ведь "бенефициаром этой затеи является как депутат Закарпатского облсовета от ОПЗЖ Владислав Каськив".

"В марте 2014-го Каськив уволился из Госинвестпроекта и перебрался в Австрию, в феврале 2015 года возглавил инвестиционную компанию Ozario Holdings. До него директором там был Петер Яндл – член наблюдательных советов компаний Дмитрия Фирташа. Хотя на сегодня Ozario Holdings ликвидирована, зарегистрирована она была в Вене, по тому же адресу, что и компания Юлии Левочкиной Teleferic Holdings, которая имела представителя в Украине – Андрея Банцнера. Он был помощником народного депутата Каськива", – говорится в материале.

При этом подчеркивается: директором же этой компании был Гернот Ляйтнер – "тот самый инвестор, который в 2020 году наведывался на встречу в Офис президента". Чья компания Masterconcept после российского вторжения в Украину реализовала ряд проектов в России. В частности:

Олимпиаду в Сочи в 2014-м;

чемпионат мира по футболу в 2018-м.

"Кроме того, Гернот Ляйтнер владеет словацкой компанией Carpathian Mountain Resort, s.r.o., которой в Украине принадлежат 12 компаний. Руководит ими Ирина Кух – бывшая работница Госинвестпроекта времен, когда его возглавлял Каськив. И эти 12 компаний к концу 2021 года имели в своей собственности 450 гектаров закарпатской земли, где и планировали строить горнолыжный курорт "Боржава", – констатировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности с шестью фигурантами дела о завладении 259,2 млн грн Госинвестпроекта. В частности, на соглашение пошел брат бывшего председателя агентства времен президентства Виктора Януковича Владислава Каськива Александр, который находится в Словакии и его судили заочно.

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