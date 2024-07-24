Дело "ФИК" на 46 млрд грн: суд арестовал средства и имущество беглого олигарха Жеваго

Хозяйственный суд Киева принял решение об аресте денежных средств и имущества Константина Жеваго, эксвладельца банка "Финансы и Кредит", на сумму 46 млрд грн по ходатайству Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Это решение вступило в силу 17 июля 2024 г. и подлежит немедленному исполнению.

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Соответствующее постановление об обеспечении иска, копией которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", суд принял 17 июля 2024 г. в рамках дела №910/268/23. 15 июля 2024 г. через систему "Электронный суд" поступило заявление от ФГВФО о принятии мер обеспечения иска, включавшего наложение ареста на денежные средства и имущество, принадлежащие ответчику.

Заявление Фонда гарантирования вкладов физических лиц об обеспечении иска удовлетворить полностью. 796 тыс. 953,50 грн ", – говорится в определении.

Решение вступило в силу 17 июля 2024 и подлежит немедленному исполнению в соответствии с действующим законодательством Украины. Документ может быть оспорен в установленном порядке до 17 июля 2027 года.

10 июля 2024 года Хозяйственный суд Киева отказал компании Ferrexpo AG в удовлетворении ходатайства об отмене мер по обеспечению иска. Компания обратилась в суд с просьбой отменить арест 1% принадлежащих Жеваго акций с 50,3% доли в предприятиях группы до 49,5%.

"В обоснование поданного ходатайством (с учетом уточнений от 9 июля 2024 года) представитель компании Ferrexpo AG указывает на то, что в соответствии с опубликованной финансовой отчетностью компании Ferrexpo Plc по состоянию на 18 апреля 2024 года Fevalotinico SaRL владеет 49,3% выпущенных акций", – говорится в материалах дела.

Суд отметил, что действия по уменьшению доли акций Ferrexpo, принадлежащих Fevamotinico SaRL, противоречат требованиям действующего законодательства. "Суд отмечает, что действия по уменьшению подконтрольной ответчику доли в уставном капитале третьих лиц при действии определения суда о таком запрете прямо противоречат требованиям действующего законодательства и свидетельствуют о недобросовестности поведения участников судебного процесса ", – констатируется в материалах дела.

Верховный суд Украины в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда отказал в открытии кассационного производства по жалобе Ferrexpo AG на определение Северного апелляционного хозяйственного суда. Это решение оставило действующим арест 50,3% доли в ГОКе, наложенный по иску ФГОФО о взыскании с Жеваго 46 млрд грн.

Ferrexpo - железорудная компания с активами в Украине, которая принадлежит 100% акций ЧАО "Полтавский ГОК", 100-процентная доля ООО "Еристовский ГОК" и 99,9-процентная - ООО "Билановский ГОК". Компания пытается отменить арест 50,3% долей в своих ГОКах в судах разных инстанций. ВАКС заочно арестовал Жеваго по делу о взятке главе Верховного Суда.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, АРМА (Агентство по розыску и менеджменту активов) не может реализовать арестованную в Хорватии яхту коллаборанта Виктора Медведчука, а Украина может потерять этот актив из-за отмены ареста Окружным судом г. Сплит из-за отсутствия обвинительного акта от ОГПУ (Офис Генерального) прокурора Украины). Наложенные в Украине аресты действуют исключительно на территории Украины и не имеют юридической силы в Хорватии без дополнительных процедур и решений хорватских судов.

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