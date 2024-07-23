Украина может потерять яхту Медведчука стоимостью 200 млн долларов: какая причина

Хорватский суд отменил арест на яхту коллаборанта Виктора Медведчука из-за отсутствия обвинительного акта по уголовному делу от Офиса генерального прокурора Украины. Это решение чревато потерей актива стоимостью 200 миллионов долларов, который мог бы существенно поддержать украинский бюджет и армию.

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Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк. 25 июня 2024 года окружной суд сплит принял решение об отмене ареста на яхту "Royal Romance" предателя Виктора Медведчука.

В решении говорится, что основанием для отмены ареста стало отсутствие обвинительного акта по уголовному делу от Офиса генерального прокурора. Это решение было обнародовано в ежемесячном анализе результатов деятельности Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

В апреле 2022 года окружной суд Сплита наложил арест на имущество Медведчука по запросу Офиса генерального прокурора Украины. Арест был продлен шесть раз, однако в мае 2024 года избранный аукционный дом, который должен был реализовать актив, отказался от соглашения из-за работы адвокатов Медведчука из международной юридической компании Steptoe.

Авторы аналитического отчета отмечают, что затягивание в расследовании уголовных производств против Медведчука привело к тому, что арест яхты был отменен. Отсутствие обвинительного акта является ключевой причиной решения. Таким образом, АРМА не может выполнить национальные решения судов по реализации судна, и Украина рискует потерять этот дорогостоящий актив.

Яхта оценивается в 200 миллионов долларов, что является внушительной суммой для украинского бюджета, особенно в условиях войны. Эти средства могут быть использованы для поддержки армии и других важных потребностей страны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выставило на продажу арестованные квадроциклы коллаборанта Виктора Медведчука и контрабандную электронику, в том числе смартфоны и планшеты, на платформе Prozorro.Продажи. Покупка этих активов принесет государству значительные финансовые поступления и будет способствовать развитию экономики.

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