Дело экс-президента "Мотор Сечи" Богуслаева передали в суд – СБУ арестовала активов более чем на 12 млрд грн

Обвинительный акт в отношении экспрезидента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева и директора Департамента внешнеторговой деятельности предприятия, подозреваемых в работе на агрессора, передан в суд. Служба безопасности арестовала активов Богуслаева более чем на 12 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ 18 октября. Речь идет о средствах, недвижимости, корпоративных правах обоих должностных лиц, а также их имуществе, которое они получили преступным путем и оформили на своих родственников за границей.

Напомним, что оба злоумышленника были задержаны сотрудниками Главного следственного управления и контрразведки СБУ в октябре 2022 года.

"По данным следствия, руководство завода в Запорожье наладило транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей и запчастей к ним в страну-агрессор. Чиновники действовали в сговоре с приближенными к кремлю представителями российской корпорации "Ростех", которая является одним из главных производителей оккупационных группировок России", - отметили в СБУ.

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Полученную продукцию захватчики использовали для производства и ремонта ударных вертолетов, массово применявшихся для полномасштабного вторжения в Украину.

Также установлено, что в апреле 2022 года эксочельщик Мотор Сичи намеренно заблокировал поставку вертолета для нужд Главного управления разведки Минобороны Украины.

Для этого эксочельщик предприятия дал указание своим подчиненным разобрать воздушное судно на детали и скрыть эксплуатационную документацию к нему. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности направили в суд обвинение на экспрезидента Мотор Сичи по четырем статьям Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, СБУ сообщила о новом подозрении главарю "ЛНР" Леониду Пасечнику. Спецслужба задокументировала его деятельность по организации на временно оккупированной Луганщине незаконных выборов, а также его "избрание" на "должность" так называемого "главы ДНР".