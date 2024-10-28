Даже не заметите мерцания: как работает портативная электростанция BLUETTI AC70, которая может через мгновение вернуть свет дома

В Украине электричество может отключиться в любой момент, приостанавливая все ваши дела. Восстановление питания может занять много времени, но портативная электростанция BLUETTI AC70 поможет вам мгновенно восстановить освещение во время отключения. Вы даже не заметите ни мерцания, ни шума.

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Большинство из вас слышали о BLUETTI — ведущем бренде портативных решений для питания. Компания производит качественные портативные генераторы и солнечные панели для использования дома и на природе. Среди них AC70 является идеальным решением для обеспечения аварийного питания малых и средних объемов с функцией бесперебойного питания (UPS). Вес устройства составляет всего 10,2 кг, что делает его удобным для транспортировки и использования в любых условиях, когда необходимо критическое электропитание.

Питание ваших важных устройств

BLUETTI AC70 обеспечивает постоянную мощность 1000 Вт и может увеличить её до 2000 Вт в режиме усиления мощности. Это означает, что вы можете подключить всё — от холодильников до кофеварок, а также чайники и обогреватели. Устройство имеет две розетки переменного тока, два порта USB-A, два порта USB-C и розетку для автомобиля на 12 В, что позволяет заряжать несколько устройств одновременно.

Емкость в 768Вт·ч позволяет зарядить ноутбук мощностью 70 Вт до 8 раз, поддерживать работу холодильника мощностью 120 Вт примерно в течение 5 часов или использовать аппарат CPAP мощностью 40 Вт более 10 часов. Если сеть отключена на длительное время, не переживайте — устройство может поддерживать работу светодиодной лампы мощностью 10 Вт в течение около 76 часов.

Бесперебойное питание для дома

Встроенная функция бесперебойного питания (UPS) AC70 обеспечивает сверхбыстрое переключение режима питания за 20 миллисекунд, что позволяет важным устройствам, таким как компьютеры и интернет-роутеры, работать без перерывов. Эта функция бесценна для тех, кто работает из дома или использует цифровые инструменты для обучения.

При длительных отключениях электроэнергии вы можете увеличить емкость AC70 с помощью дополнительных батарей, таких как B80 (806Вт·ч), B230 (2,048Вт·ч) или B300 (3,072Вт·ч). Комбинация с батареей B300 даст вам почти 3,8 кВт·ч общей энергии, что достаточно для покрытия длительных потребностей во время чрезвычайных ситуаций.

Быстрая зарядка для постоянной готовности

Скорость зарядки имеет значение, когда электричество от сети доступно всего несколько часов в день. Благодаря входу переменного тока мощностью 950 Вт, AC70 может зарядиться до 80% всего за 45 минут и полностью — за 1,5 часа, что позволяет вам быть всегда готовыми к частым отключениям электроэнергии.

AC70 также совместим с солнечными панелями и принимает до 500 Вт солнечного входного тока. При оптимальных солнечных условиях устройство может полностью зарядиться примерно за 2 часа, что даёт вам гибкость в восстановлении питания без ожидания восстановления сети.

Надежность и безопасность

AC70 оснащён долговечной батареей LiFePO₄, известной своей стабильностью и продолжительным сроком службы. Она сохраняет 80% от своей первоначальной емкости даже после более чем 3000 циклов зарядки, что эквивалентно примерно 10 годам регулярного использования. Встроенная система управления батареей (BMS) защищает от перезарядки, перегрева и коротких замыканий, а 5-летняя гарантия обеспечивает вам дополнительную уверенность.

BLUETTI AC70 работает тихо и без выхлопных газов, что делает его идеальным для использования в жилых помещениях, на кухнях или в домашних офисах, обеспечивая вам спокойствие в самые важные моменты.

О компании BLUETTI

BLUETTI, как технологический пионер в области чистой энергии, стремится к устойчивому будущему, предлагая доступные решения для хранения зеленой энергии как для внутреннего, так и для наружного использования. Благодаря таким инициативам, как программа LAAF (Освещение африканских семей), BLUETTI стремится обеспечить электроэнергией 1 миллион африканских семей в удалённых районах. Сосредотачиваясь на инновациях и потребностях клиентов, BLUETTI зарекомендовала себя как надёжный лидер отрасли в более чем 110 странах и регионах.