Дают 550 тыс. кубометров газа в сутки: в Украине запустили новые скважины

В Украине запустили две новые высокодебитные газовые скважины. Вместе они дают 550 тыс. кубометров голубого топлива в сутки.

Об этом сообщили в Группе Нафтогаз. Там отметили: обе скважины пробурены на новых перспективных месторождениях.

В то же время, подчеркивается: новіе газовіе скважині Украина запускает регулярно. Так, в 2023 году было запущено 86 новых скважин, из которых 24 – с начальным дебитом более 100 тыс. куб. м. Что, в частности, позволило увеличить добычу газа.

"Мы увеличили добычу газа в 2023 году и это невероятное достижение в условиях войны. ... Только на этой неделе "Укргаздобыча" запустила 2 новых высокодебитных скважины, которые дают 550 тыс. куб. м газа в сутки. Обе пробурены на новых перспективных месторождениях. ... В течение 2023 удалось запустить 86 новых скважин", – говорится в сообщении.

Украина проходит отопительный сезон исключительно на собственном газе

В то же время, рассказал ранее глава правительства Денис Шмыгаль, текущий отопительный сезон Украина проходит исключительно за счет газа собственной добычи. Что происходит впервые в истории страны.

Достичь этого, по его словам, удалось за счет того, что "Нафтогаз Украины" и государственное предприятие "Укргаздобыча" увеличили объемы добычи на 11%. А также открыли новые скважины добычи газа достаточно большого объема.

"Сейчас в наших хранилищах около 10 млрд кубических метров газа. И мы действительно проходим этот отопительный сезон на газе исключительно украинской добычи", – сказал премьер.

Какие газовые скважины запустили в Украине в 2023 году

Среди запущенных в прошлом году в Украине газовых скважин выделяются две высокодебитные, вместе дающие почти 500 тыс. кубометров голубого топлива в сутки. А также:

скважина, способная обеспечивать 150 тыс. куб. м газа в сутки;

дающая 340 тыс. куб. м газа в сутки;

обеспечивающая более 460 тыс. куб. м газа в сутки;

дающая 580 тыс. куб. м газа в сутки.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в феврале ценники от газоснабжающих компаний в рамках годовых тарифных планов остались такими же, какими были в январе и предыдущие месяцы. Соответственно, стоимость голубого топлива для бытовых потребителей не повысилась, и при прежнем потреблении суммы в платежках тоже не изменятся.

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