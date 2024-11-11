Дает более 100 тыс. кубометров газа в сутки: в Украине запустили новую скважину

В Украине запустили новую скважину, которая сможет обеспечить 110 тыс. кубометров газа в сутки. Это поможет уменьшить потребность в импорте топлива и повысит энергетическую независимость страны.

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Об этом сообщили в "Нафтогазе", являющемся частью группы "Нафтогаз", АО "Укргаздобыча", успешно запустило новую эксплуатационную скважину.

"Мы смогли достичь отличного результата благодаря современным подходам к разработке месторождений. Это показывает, что даже старые месторождения могут давать существенные объемы газа, если использовать новейшие технологии. Спасибо всей команде за целеустремленность и упорный труд", – отметил Алексей Чернышев, глава группы "Нафтогаз".

По словам руководства "Укргаздобычи", запланировано бурение еще двух дополнительных скважин на этом же месторождении. Это позволит увеличить общую добычу газа и повысить уровень энергетической безопасности страны. Кроме того, компания продолжает исследование других старых месторождений. поможет снизить зависимость от импорта энергоносителей.

"Мы видим перспективы в восстановлении добычи газа на старых месторождениях. Наши проекты направлены на стабильный прирост добычи и обеспечение страны собственными энергоресурсами", – добавил Сергей Лагно.

По оценкам экспертов, стабильная добыча дополнительных 110 тыс. куб. м газа в сутки позволит снизить потребность в импорте топлива в осенне-зимний период, когда потребление газа обычно достигает пиковых значений. время самых холодных месяцев.

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар подтвердил, что благодаря увеличению собственной добычи Украина сможет снизить зависимость от внешних поставщиков. По его словам, импортные поставки останутся незначительными, составляя 2-3 млрд кубометров, что не является критическим уровнем.

Ожидается ли рост тарифов на газ

Несмотря на успешные результаты собственной добычи, эксперты предупреждают, что в будущем тарифы на газ могут вырасти. Это связано с необходимостью поддержки инфраструктуры и инвестирования в новые проекты. явится потребность в дополнительных средствах для развития добывающей промышленности.

"Просмотр тарифов – это непопулярная, но необходимая мера для поддержки газодобывающей отрасли. Мы нуждаемся в инвестициях для увеличения объемов добычи и удержания инфраструктуры в надлежащем состоянии", – подчеркнул Гончар.

В то же время ожидать роста тарифов во время текущего отопительного сезона не стоит, поскольку его заранее не анонсировали.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы, продавшие квартиры, могут получать платежи за газ с чужими долгами.

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