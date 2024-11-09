Украинцы получают платежки з "чужими" долгами за газ: как избежать лишних трат
Украинцы, которые продали квартиры, могут получать платежки за газ с чужими долгами. Речь идет о суммах, которые не уплатили уже новые собственники жилья. Чтобы такого не произошло, нужно обязательно переоформлять лицевой счет.
Если этого не сделать, проблемы могут возникнуть не только у продавца жилья, но и у покупателей, которые тоже рискуют столкнуться с необходимостью выплачивать "старый" долг предыдущих владельцев. Подобные жалобы стали все чаще поступать в информационно-аналитический центр "ГазПравда".
"Перед заключением договора купли-продажи жилья убедитесь, не накопил ли предыдущий собственник долги за коммунальные услуги. Внимательно читайте условия договора у нотариуса – на предмет отсутствия у вас обязательств по уплате накопленных долгов", – советуют специалисты.
Однако часто с проблемой чужих долгов сталкиваются именно те украинцы, которые продали жилье и не проследили за переоформлением счетов. Так, им нередко со временем присылают платежки с долгом, который накопили уже следующие владельцы жилья. В будущем это выливается в длительные судебные разбирательства.
Обновлять данные о собственнике счета нужно у предоставителя коммунальных услуг. Причем сделать это необходимо как по договору на поставку природного газа, так и по договору на его доставку.
Эти услуги предоставляют разные компании. Одна – услуги по доставке, распределению газа. Ее предоставляет местный оператор ГРМ, в частности филиалы Газсети. Вторая услуга – поставка природного газа. На сегодняшний день более 90% бытовых потребителей в Украине обслуживает Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины".
Пакет документов, которые необходимо подать оператору ГРМ и поставщику газа для обновления данных, похожий. Но способы подачи этих документов кардинально различаются.
Для обновления данных счета по доставке газа нужно подготовить копии таких документов:
- паспорт собственника квартиры или дома (и совладельцев, если имеются);
- идентификационный код (ИНН);
- копия документа, подтверждающего право собственности;
- выписка из государственного реестра вещных прав;
- техпаспорт имущества;-
- фото счетчика с актуальными показаниями (в распечатанном виде);
- если нет счетчика или семья имеет льготы по коммуналке, понадобится справка о составе домохозяйства.
Чтобы передать документы, придется лично посетить центр обслуживания клиентов. Если с документами все в порядке, то специалисты выдадут для подписи заявление на присоединение к договору на распределение природного газа. Данные будут внесены в базу, а информация о собственнике счета моментально обновится.
"Газсети советуют не обращаться к ним в первые дни месяца. До 6 числа могут быть проблемы с базой данных из-за перенагрузки в отчетный период – с 1 по 6 число месяца", – отмечают специалисты.
Чтобы переоформить лицевой счет на поставку газа, нужно подготовить такие документы:
- заявление на присоединение к условиям договора (шаблон размещен на сайте "Нафтогаза");
- копии ИНН и паспорта;
- копия документа, подтверждающего прав собственности на жилье (если есть совладельцы, понадобится их письменное согласие);
- последний счет от оператора ГРМ или копия договора с оператором, если там уже прошло переоформление.
Документы можно передать онлайн на электронную почту Газопоставляющей компании "Нафтогаз Украины". Документы рассматриваются в порядке очереди. Следить за изменениями можно в личном кабинете на сайте "Нафтогаза".
Как сообщал OBOZ.UA, В украинской экспертной среде ожидают роста тарифов на газ. По прогнозам, это произойдет после завершения текущего отопительного сезона (обычно заканчивается 15 апреля) – т.е., не ранее середины-конца апреля. Среди причин же предполагаемого роста расценок – необходимость развивать собственную добывающую промышленность, а также поддерживать уже действующую инфраструктуру в надлежащем состоянии.
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