Coca-Cola подозревают в намерении вернуться в Россию: что сделала компания

Компания The Coca-Cola Company подала три заявки на регистрацию торговых знаков в России. Некоторые аналитики увидели в этом признаки намерения компании возобновить работу в РФ, откуда один из крупнейших в мире производитель безалкогольных напитков в ответ на полномасштабное вторжение страны в Украину в 2022 году.

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Как сообщают росСМИ, заявки на регистрацию в РФ товарных знаков Coca-Cola, Sprite и Fanta компания подала в апреле 2024 года. В базе Роспатента, который отвечает за регистрацию прав интеллектуальной собственности в РФ, говорится, что регистрация запрашивается для напитков.

В российском подразделении The Coca-Cola Company не ответили на запрос журналистов, но некоторые эксперты допустили, что это может говорить о планах Cоca-Cola в будущем вернуться на российский рынок. В то же время, другие аналитики считают, что компания просто не хочет лишиться прав на ключевые бренды: согласно российскому законодательству товарные знаки могут быть аннулированы при их неиспользовании в стране в течение трех лет.

Поскольку Coca-Cola, Sprite и Fanta официально вывели из России в 2022 году, их правовая охрана может быть досрочно прекращена в 2025 году. При этом фактически продажа этих напитков в РФ продолжается: как и многую другую продукцию их завозят по схеме "параллельного импорта" из других стран. Кроме того, российское подразделение Coca-Cola переименовали на "Мултон партнерс" и запустили производство аналога знаменитого напитка – "Добрый Cola", но его рецептура и вкус сильно отличаются от оригинала.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что компания Starbucks тоже подала в Роспатент заявки на регистрацию своих товарных знаков. Международная сеть кофеен также, как и The Coca-Cola Company, покинула Россию из-за войны в Украине.

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