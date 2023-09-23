Cитуация в "Газпроме" критическая: Кремль хочет резко повысить тариф на газ для россиян 

В РФ власти готовятся повысить тариф на газ для населения на 20%. Это будет самым большим ростом цен на голубое топливо для россиян за последние 11 лет. Таким образом в Кремле хотят компенсировать огромный дефицит, который возник в бюджете "Газпрома".

Как пишет издание The Moscow Times, бюджет "Газпрома" потерял около 75% выручки на своем основном рынке – в Европе. Перенаправление потоков газа в Азию не дали необходимо результата, так как такие объемы голубого топлива там не нужны. Кроме того, для Индии и Китая действуют большие скидки на газ.

Повышение тарифов запланировано на июль 2024-го. Второй этап ожидается в июле 2025-го. В результате с начала полномасштабной войны РФ против Украины тарифы на газ для простых россиян вырастут на 34%. Еще никогда в истории тарифы на газ в РФ не росли на 20%. Самое крупное повышение было 11 лет и всего на 15%.

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Вместе с тем до рекордно низкой отметки упали и показатели экспорта "Газпрома". Потеряв европейский рынок, российская компания вынуждена искать возможности пополнения своего бюджета. Официально в Кремле говорят о том, что будут наращивать внутренне потребление, проведут газ туда, где его нет (а это большое количество населенных пунктов).

На самом деле платить за потерю европейского рынка россияне будут из своих собственных кошельков. После подорожания газа на 20% все, кто используют голубое топливо, заплатят за санкции.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, в Молдове назвали враньем заявление "Газпрома" о их долге перед компанией. При этом РФ угрожает оставить Молдову без газа зимой.

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