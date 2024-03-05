Чтобы купить 1-комнатную квартиру в Киеве, нужно годами откладывать всю зарплату: у кого на это уйдет 16 лет

Чтобы купить 1-комнатную квартиру в Киеве, украинцам, работающим по самым популярным "обычным" профессиям, придется копить деньги более 10 лет. И это если откладывать полностью все заработанные средства. К примеру, продавец-консультант насобирает на новую квартиру с текущей зарплатой за 18 лет, а на жилье со вторичного рынка – за 16 лет.

Дело в том, что средняя зарплата продавца-консультанта составляет 15 600 грн. А средняя стоимость новой 1-комнатной квартиры равна 3,299 млн грн, со вторичного рынка – 3,07 млн грн, говорится в исследовании крупных профильных площадок и маркетплейса.

По их данным, рабочий промышленного предприятия получает в среднем 17 200 грн. Таким образом:

на покупку нового жилья ему придется собирать 16 лет;

квартиры со вторички – 15 лет.

Специалисту по телефонным продажам со средней зарплатой в 24 200 грн придется копить на собственное жилье 11 лет. Причем как на новое, так и со вторички.

Повара получают в среднем 19 200 грн. У них на покупку квартиры уйдет:

новой – 14 лет;

со вторички – 13 лет.

Меньше всего же работать для покупки жилья придется специалистам по интернет-маркетингу. По данным аналитиков, они получают в среднем 27 400 грн, а потому:

на покупку нового жилья придется собирать 10 лет;

квартиры со вторички – 9 лет.

Цены перепишут

В то же время, в Украине ожидается подорожание нового жилья – при том, что даже несмотря на падение спроса, в 2023 году цены также росли. Среди причин последнего – достаточно высокий обменный курс гривны по отношению к доллару.

Как рассказала OBOZ.UA юрист в сфере градостроительства Ольга Данчук, на подорожание повлияли и другие факторы. В частности:

настроения покупателей;

темпы возобновления строительства;

удаленность региона от зоны боевых действий.

"Весомым фактором роста цен является повышение стоимости строительных материалов, которые в среднем подорожали на 50-70%. Раньше многие материалы закупались в России или Беларуси. Теперь поставки осуществляются в основном из Европы, в том числе из-за прекращения деятельности многих украинских предприятий-производителей из-за оккупации", – объяснила эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на вторичном рынке изменилась стоимость 1-комнатных квартир. При чем, по всей стране. Впрочем, изменения эти неоднородны: в некоторых регионах цены с декабря-2023 по январь-2024 выросли, а в других снизились.

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