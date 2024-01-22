Что украинцы чаще всего покупают онлайн: названы топ-6 товаров

Украинцы чаще всего покупают в интернете чехлы для телефонов, духи, лакомство для животных и другие товары. При выборе компаний и фирм для приобретения каких-то товаров украинцы смотрят на некоторые факторы, в частности, помощь на Вооруженные силы.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования Speka, в ходе которого проанализированы продажи на Prom, Shafa, Kabanchik, более 10 млн украинцев совершают покупки онлайн. Среди самых распространенных покупок:

чехлы для телефонов;

кеды и кроссовки;

женские духи;

корм и лакомство для домашних питомцев.

Какие бренды выбирают украинцы и какая реклама работает

После начала полномасштабной войны исследовательская компания Gradus провела исследование с целью определить главные факторы выбора украинцами бренда в современных условиях. Согласно его результатам, для украинцев важнейшими факторами выбора являются:

Поддержка ВСУ – 44%

Выход бизнеса из России – 34%

Волонтерская деятельность – 21%

Наличие понятной политической позиции – 18%.

Язык коммуникации бренда – 16%.

Влияние боевых действий на развитие рынка электронной коммерции

По данным Statista, к началу полномасштабного вторжения рынок e-commerce в Украине демонстрировал стабильный рост:

2019 год – $1,8 млрд.

2020 год – $2,7 млрд.

2021 год – $3,5 млрд.

Ожидалось, что в 2022 году удастся пересечь отметку в $4 млрд. Однако 24 февраля 2022 года началось полномасштабное вторжение в Украину. Объемы рынка электронной коммерции стали антирекордными и составили всего $295 млн.

Многие ожидали, что восстановление будет очень медленным. Однако уже в 2023 году объемы возобновились почти до уровня 2020 года и составили $2,6 млрд. По прогнозам, в 2024 году эта сумма достигнет отметки в $3,3 млрд, а в 2025 — $4,03 млрд.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, один из крупнейших маркетплейсов Турции – Hepsiburada – решил выйти на украинский рынок. Впрочем, сначала в тестовом формате. Однако если его результаты будут удовлетворительными, состоится полноценный выход компании на рынок в Украине. Причем там готовы к этому шагу, даже несмотря на продолжающуюся полномасштабную войну, развязанную Россией.

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