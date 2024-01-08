В Украине появится сильный конкурент для Rozetka: большой интернет-магазин из Турции готовится начать торговлю

Один из крупнейших маркетплейсов Турции – Hepsiburada – решил выйти на украинский рынок. Впрочем, сначала в тестовом формате. Однако если его результаты будут удовлетворительны, произойдет полноценный заход компании в Украину. При чем, там готовы к этому шагу даже несмотря на продолжающуюся полномасштабную войну, развязанную Россией.

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Об этом сообает Bloomberg. Отмечается: выход на украинский рынок является для Hepsiburada частью долгосрочной стратегии восстановления после падения цен на ее акции с момента выхода на Nasdaq в 2021.

"Одна из крупнейших турецких компаний электронной коммерции планирует начать деятельность в Украине – несмотря на то, что российское вторжение приближается к двухлетней отметке, и конца ему не видно. Hepsiburada.com намерена начать [вести полноценную] торговлю, если пробный запуск будет признан успешным", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в самой компании называют Украину "сложным, но важным рынком для Турции". Кроме того, там довольно оптимистично настроены касательно послевоенного восстановления страны.

"Для нас это стратегическая инвестиция. В будущем Украина нормализуется, и мы хотим быть к этому готовы. ... Украина уже предоставляет [определенные] возможности – учитывая проблемы, с которыми ее жители сталкиваются при поиске товаров как внутри страны так и при прибегании к трансграничным перевозкам с увеличенными сроками доставки", – объяснили в Hepsiburada.

По данным Similarweb, Hepsiburada имеет 104 млн посещений за последний месяц. В то же время, у лидеров украинского рынка – Rozetka и Prom – около 43-44 млн посещений.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, турецкая компания Mabtec Engineering and Consultancy планирует использовать расположенный под Киевом аэропорт "Антонов" для строительства логистического и транспортного узла. Ожидается, что он начнет работать после открытия воздушного пространства Украины. В самой компании надеются, что таким образом им удастся создать основной логистический и транспортный узел во всей стране.

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