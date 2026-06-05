Что можно купить в АТБ и Lild на 3,3 тыс. грн: украинец удивил ценами на продукты в Германии
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Несмотря на разницу в зарплатах в Германии и Украине, стоимость продуктов в этих странах примерно одинакова. А некоторые овощи, красная рыба, макароны на украинских полках даже могут стоить дороже.
Видео со сравнением цен в популярных супермаркетах опубликовал украинский блогер viktor_deu. Автор собрал одинаковый набор продуктов похожего ценового сегмента в украинском АТБ и немецком Lidl, учитывая акционные предложения и скидки.
Что в Украине дороже, чем в Германии
Ряд популярных товаров в АТБ оказался ощутимо дороже, чем в Lidl:
- салат "Айсберг" – 94,75 грн против 60,10 грн;
- помидоры – 179,90 грн против 115,19 грн;
- филе красной рыбы – 569,15 грн против 293,55 грн (вдвое дороже);
- макароны – 117,60 грн/кг против 65,40 грн/кг;
- сыр Гауда – 374,34 грн/кг против 278,34 грн/кг;
- газированная вода – 30,60 грн против 14,70 грн.
Что в Украине дешевле, чем в Германии
Мясные продукты и яйца в АТБ заметно выигрывают в цене:
- куриное филе – 210,90 грн против 506,49 грн в Lidl;
- свинина – 288,14 грн за 600 г против 463,91 грн;
- куриные голени – 99 грн за 100 г против 202,29 грн за 750 г (маринованные);
- яйца (за десяток) – 80,60 грн против 126,24 грн.
Товары с примерно одинаковой ценой
Остальные продукты из корзины существенно не отличалась по стоимости, хотя иногда отличалась весом или составом упаковки. Среди них – хлеб, салями, пицца, макароны, сыр "Филадельфия", майонез, кукуруза, ананас консервированный, яблочный и апельсиновый сок, сливки, молоко, грибы, пиво светлое и шоколад Milka. Таким образом итоговые суммы за идентичный набор товаров оказались почти одинаковыми:
- Lidl – 3 338 гривен (65,85 евро);
- АТБ – 3 394 гривны (66,95 евро).
Разница между корзинами составила лишь 56 гривен, или около 1 евро – в пользу немецкого супермаркета.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что из-за резкого увеличения предложения в Украине подешевела капуста нового урожая. По сравнению с прошлым годом цены также ниже в среднем на 16%, и тенденция к удешевлению пока сохраняется.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!