Что можно купить в АТБ и Lild на 3,3 тыс. грн: украинец удивил ценами на продукты в Германии

Несмотря на разницу в зарплатах в Германии и Украине, стоимость продуктов в этих странах примерно одинакова. А некоторые овощи, красная рыба, макароны на украинских полках даже могут стоить дороже.

Видео дня

Видео со сравнением цен в популярных супермаркетах опубликовал украинский блогер viktor_deu. Автор собрал одинаковый набор продуктов похожего ценового сегмента в украинском АТБ и немецком Lidl, учитывая акционные предложения и скидки.

Что в Украине дороже, чем в Германии

Ряд популярных товаров в АТБ оказался ощутимо дороже, чем в Lidl:

салат "Айсберг" – 94,75 грн против 60,10 грн ;

против ; помидоры – 179,90 грн против 115,19 грн ;

против ; филе красной рыбы – 569,15 грн против 293,55 грн (вдвое дороже);

против (вдвое дороже); макароны – 117,60 грн/кг против 65,40 грн/кг ;

против ; сыр Гауда – 374,34 грн/кг против 278,34 грн/кг ;

против ; газированная вода – 30,60 грн против 14,70 грн.

Что в Украине дешевле, чем в Германии

Мясные продукты и яйца в АТБ заметно выигрывают в цене:

куриное филе – 210,90 грн против 506,49 грн в Lidl;

против в Lidl; свинина – 288,14 грн за 600 г против 463,91 грн ;

за 600 г против ; куриные голени – 99 грн за 100 г против 202,29 грн за 750 г (маринованные);

за 100 г против за 750 г (маринованные); яйца (за десяток) – 80,60 грн против 126,24 грн.

Товары с примерно одинаковой ценой

Остальные продукты из корзины существенно не отличалась по стоимости, хотя иногда отличалась весом или составом упаковки. Среди них – хлеб, салями, пицца, макароны, сыр "Филадельфия", майонез, кукуруза, ананас консервированный, яблочный и апельсиновый сок, сливки, молоко, грибы, пиво светлое и шоколад Milka. Таким образом итоговые суммы за идентичный набор товаров оказались почти одинаковыми:

Lidl – 3 338 гривен (65,85 евро);

(65,85 евро); АТБ – 3 394 гривны (66,95 евро).

Разница между корзинами составила лишь 56 гривен, или около 1 евро – в пользу немецкого супермаркета.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что из-за резкого увеличения предложения в Украине подешевела капуста нового урожая. По сравнению с прошлым годом цены также ниже в среднем на 16%, и тенденция к удешевлению пока сохраняется.

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