В Украине резко подешевела молодая капуста: сколько теперь стоит килограмм

В Украине капуста нового урожая подешевела примерно на 22% за неделю и сейчас продается в супермаркетах по 7-18 грн/кг из-за резкого увеличения предложения. По сравнению с прошлым годом цены также ниже в среднем на 16%, и тенденция к удешевлению пока сохраняется.

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Об этом сообщают аналитики EastFruit. Речь идет о ранней капусте, которая поступает на рынок в сезон сбора нового урожая 2026 года. Именно она сейчас формирует основное предложение на внутреннем рынке овощей.

По состоянию на сейчас большинство украинских производителей предлагают продукцию по цене 11-18 грн за килограмм. Для сравнения, это значительно ниже уровня предыдущей недели, когда капуста стоила заметно дороже.

Кроме того, аналитики отмечают, что в годовом измерении ситуация также изменилась, сейчас капусту отгружают в среднем на 16% дешевле, чем в начале июня 2025 года. Эксперты рынка выделяют сразу несколько ключевых причин удешевления:

сезонное увеличение предложения;

Главный фактор – массовый выход на рынок капусты нового урожая. С началом активного сбора урожая украинские хозяйства увеличили объемы поставок, что создало избыточное предложение на рынке.

стабилизация погоды;

После периода сильных дождей, гроз и местами града погодные условия в большинстве регионов Украины стабилизировались. Отмечается, что это позволило ускорить сбор урожая и увеличить объемы продукции, поступающей в продажу.

качество продукции.

Еще один фактор, который влияет на цену – неоднородное качество нового урожая. По словам аналитиков, часть продукции не полностью соответствует ожиданиям оптовых покупателей и ритейла, что дополнительно давит на цены вниз.

Несмотря на удешевление, темпы продаж остаются сдержанными, даже при более низкой цене спрос не растет пропорционально предложению. В таких условиях производители вынуждены постепенно корректировать цены вниз, чтобы быстрее реализовать товар и освободить склады для новых партий.

Обычно для овощей нового урожая характерна именно такая динамика, на старте сезона цены могут быть выше, но с увеличением предложения постепенно снижаются. Если погодные условия останутся стабильными, а урожай продолжит поступать в таких же объемах, эксперты не исключают дальнейшего умеренного удешевления.

Цены на молодую капусту в супермаркетах

Согласно данным"Минфин" средняя стоимость молодой капусты в супермаркетах составляет 20,77 грн/кг. В то же время собственный мониторинг OBOZ.UA показал, что в крупнейших торговых сетях страны этот овощ продается по следующим ценам:

"Сильпо" – 75,00 грн/кг;

"АТБ" – 18,95 грн/кг;

"NOVUS" – 19,69 грн/кг;

"Auchan" – 18,90 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине клубника дешевеет уже вторую неделю подряд. За неделю средние цены упали на 21%, а сейчас ягоду продают в супермаркетах по 190-250 грн за килограмм. В то время, как на рынке можно встретить более низкую стоимость. В частности, участники рынка прогнозируют новое удешевление уже в ближайшие дни.

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