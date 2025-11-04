Что будет с ценами на бензин в ближайшие дни: украинцам рассказали, к чему готовиться

Украинские АЗС не стали менять цены на бензин А-95. Так, 4 ноября они покупают его по 58,34 грн/л – как и днем ранее. В то же время в экспертной среде ожидают, что на текущей неделе (заканчивается 9 ноября) резких изменений стоимости топлива на заправках не произойдет.

Об этом говорится в материале delo.ua. Там отметили: не стоит ожидать значительного подорожания или удешевления бензина и в течение всего ноября.

Причина же этого, подчеркивается, кроется в том, что на украинском рынке сейчас есть "большое количество контрафактного и спиртового бензина". А потому легальные сети вынуждены конкурировать с нелегальными АЗС.

"Поэтому на этой неделе цены на бензин останутся стабильными. Как и в течение ноября", – говорится в сообщении.

Впрочем, констатируется, небольшой шанс на то, что АЗС все же повысят стоимость бензина на 1 грн, есть. Однако реализоваться он сможет только, если:

Цены на нефть вырастут.

Гривня ослабнет.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом же 4 ноября отдельные сети АЗС, по данным Консалтинговой группы "А-95", разливают бензин по 50-61,99 грн/л. Дороже всего – Shell, WOG, ОККО. На них топливо стоит по 61,99 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках ZOG. Здесь бензин стоит 50 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Нацбанке ожидают рост стоимости автомобильного топлива в Украине. Впрочем, прогнозируют там, этот процесс стартует не ранее 2026 года – в связи с ростом акцизов.

