Что будет с курсом доллара: аналитик озвучил прогноз

Курс наличного доллара в Украине 22-23 марта у большинства обменников финкомпаний и банков будет находиться в пределах коридора: прием от 41,10 до 41,45 гривен и продажа от 41,50 до 41,80 гривен. А курс наличного евро в эти выходные будет находиться в пределах коридора: прием от 44,70 до 45,20 гривен и продажа от 45,25 до 45,70 гривен.

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Об этом аналитик Алексей Козырев написал для издания Минфин. На этой неделе было несколько новостей, которые оказали серьезное влияние на настроения и поведение валютного рынка Украины . Среди экономических это, безусловно, решение ФРС США 19 марта о сохранении процентных ставок на том же уровне – 4,25-4,5% годовых.

Решение совпало с ожиданиями участников рынка. До этого, в январе 2025 года, ФРС также не изменял размер процентных ставок, хотя до этого снижал их трижды подряд (в сентябре 2024, октябре 2024 и в декабре 2024) в целом на 1% годовых.

В долгосрочной перспективе ожидается среднегодовой рост ВВП на уровне 1,8% (без изменений). Медианный прогноз по уровню безработицы в США на 2025 год составил 4,4% (ранее 4,3%), на 2026 год – 4,3% (без изменений), и на 2027 год – 4,3% (без изменений), а на долгосрочную перспективу – 4,2% (без изменений). Медианный прогноз по базовой инфляции составил на 2025 год 2,8% (ранее ожидалось 2,5%), на 2026 год – 2,2% (без изменений), и на 2027 год – 2,0% (без изменений).

После объявления всех прогнозов Федрезерва рынок довольно быстро вернулся к обычному ритму работы, правда, с небольшим традиционным ралли по паре евро/доллар до и во время объявления решений Федрезерва и комментариев его председателя. В результате позиции евро по отношению к доллару несколько ослабли, но не критично.

Как сообщал OBOZ.UA, также украинцы на сайтах объявлений активно продают долларовые купюры "со звездочкой". Это доллары, заменившиеся на другие купюры. Такое бывает, когда при печати возникает ошибка и в результате вместо "неправильной" банкноты печатают новую "правильную".

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