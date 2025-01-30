УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Украинцы находят в кошельках доллары "со звездочкой": почем можно продать необычную купюру

Ксения Капустинская
Личные финансы
2 минуты
492
Что значат звездочки на долларах рядом с номером

Украинцы на сайтах объявлений активно продают долларовые купюры "со зведзочкой". Чаще всего стоимость таких банкнот не слишком номинал – 100 долларов предлагают за 4500-5000 грн при обменной стоимости около 4200 грн по текущему курсу. Однако попадаются и более дорогие экземпляры – за 10 тыс. грн и более.

Видео дня

Об этом свидетельствуют объявления на популярном сайте для торговли "из рук в руки". Ценность купюры определяется ее состоянием (использовалась в обороте или нет), возрастом и номером (некоторые продавцы делают упор на "счастливые числа").

Сколько стоят доллары со звездочкой
Украинцы продают доллар со звездочкой

Интересно, что на иностранных сайтах так называемые Star Dollars могут стоить значительно дороже. К примеру, на Ebay не редкостью в продаже являются однодолларовые купюры, которые предлагают в 10 раз дороже номинала.

Цена "звездного" доллара за границей

Что значит звездочка на долларах?

Банкноты со звездой встречаются во всех номиналах – 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Дополнительный символ находится возле номера купюры.

"Звездные" доллары – это доллары, которые заменили другие купюры. Такое бывает, когда во время печати возникает ошибка, и в результате вместо "неправильной" банкноты печатают новую, "правильную".

В таком случае запрещено дважды печатать купюру с одним номером. Именно поэтому на "правильном" варианте, который выпускается для замены, и пропечатывают "звездочку".  

Доллары со звездочкой пребывают в обращении наряду с обычными банкнотами американской валюты. Однако некоторые люди считают их "приносящими удачу" или просто достаточно интересными, чтобы стать частью коллекции.

Как сообщал OBOZ.UA, банкам и обменникам в Украине разрешено не принимать некоторые купюры иностранных валют – в т.ч., доллары. В частности, в кассе могут на законных основаниях отказаться от купюры с поврежденными элементами дизайна и защиты либо типографскими недостатками.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!