Украинцы находят в кошельках доллары "со звездочкой": почем можно продать необычную купюру

Украинцы на сайтах объявлений активно продают долларовые купюры "со зведзочкой". Чаще всего стоимость таких банкнот не слишком номинал – 100 долларов предлагают за 4500-5000 грн при обменной стоимости около 4200 грн по текущему курсу. Однако попадаются и более дорогие экземпляры – за 10 тыс. грн и более.

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Об этом свидетельствуют объявления на популярном сайте для торговли "из рук в руки". Ценность купюры определяется ее состоянием (использовалась в обороте или нет), возрастом и номером (некоторые продавцы делают упор на "счастливые числа").

Интересно, что на иностранных сайтах так называемые Star Dollars могут стоить значительно дороже. К примеру, на Ebay не редкостью в продаже являются однодолларовые купюры, которые предлагают в 10 раз дороже номинала.

Что значит звездочка на долларах?

Банкноты со звездой встречаются во всех номиналах – 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Дополнительный символ находится возле номера купюры.

"Звездные" доллары – это доллары, которые заменили другие купюры. Такое бывает, когда во время печати возникает ошибка, и в результате вместо "неправильной" банкноты печатают новую, "правильную".

В таком случае запрещено дважды печатать купюру с одним номером. Именно поэтому на "правильном" варианте, который выпускается для замены, и пропечатывают "звездочку".

Доллары со звездочкой пребывают в обращении наряду с обычными банкнотами американской валюты. Однако некоторые люди считают их "приносящими удачу" или просто достаточно интересными, чтобы стать частью коллекции.

Как сообщал OBOZ.UA, банкам и обменникам в Украине разрешено не принимать некоторые купюры иностранных валют – в т.ч., доллары. В частности, в кассе могут на законных основаниях отказаться от купюры с поврежденными элементами дизайна и защиты либо типографскими недостатками.

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