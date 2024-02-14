Чешские фермеры присоединятся к блокировке границ в рамках протеста против аграрной политики ЕС

Фермеры из Чехии хотят устроить в своей стране акцию протеста против аграрной политики Европейского Союза и импорта более дешевой продукции из Украины. 22 февраля, когда фермеры из других государств тоже планируют демонстрации, в Чехии аграрии проведут шествия к пограничным переходам.

Кроме того, 19 февраля часть фермеров собирается встретится в Праге, чтобы перекрыть шоссе сельскохозяйственной техникой. Они также передадут письмо министру сельского хозяйства Чехии Марку Выборному со своими требованиями. Об этом сообщил портал Novinky.cz.

По словам пресс-секретаря Аграрной палаты Барборы Панковой, невозможно предсказать, сколько тракторов и другой тяжелой техники отправится на границу. "Мы не можем исключать, что пограничные переходы и дороги будут заблокированы", – заявила она.

Президент Чешской сельскохозяйственной палаты Ян Долежал считает, что европейское сельское хозяйство находится в "отчаянной ситуации" и пытается привлечь внимание политиков к своим проблемам. По его словам, если Еврокомиссия не представит план действий, протесты на погранпереходах могут повториться.

Ожидается, что утром 19 февраля в столицу Чехии могут приехать от 600 до 1000 тракторов или другой техники. В связи с акцией пробки усилятся не только в месте блокады, но и на подступах к Праге, предупредили в мэрии.

Крупные отраслевые организации, такие как Аграрная палата, Сельскохозяйственный союз и Ассоциация частного сельского хозяйства, к протесту не присоединятся.

Как писал OBOZ.UA:

– Польские фермеры 13 февраля расширили блокаду украинской границы, приехав на пункт пропуска "Корчева – Краковец". Акция протеста возле этого КПП началась в середине дня после того, как протестующие фермеры уже перекрыли погранпереходы "Зосин – Устилуг", "Долгобычув – Угринов", "Медика – Шегини", "Ягодин – Дорогуск" и "Гребенное – Рава-Русская". Таким образом, на 13 февраля было заблокировано шесть пунктов пропуска.

– Районная прокуратура Хелма в Польше открыла дело по факту порчи украинского зерна во время акции поляков неподалеку от пункта пропуска "Дорогуск". Виновным грозит лишение свободы сроком до 5 лет. Сам инцидент произошел 11 февраля.

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