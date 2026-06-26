Украинцам пересчитают тарифы на воду: сколько будет стоить кубометр через несколько дней

В Украине с 1 июля повысят тарифы на воду в целом ряде населенных пунктов. При этом в некоторых городах рост составит более 200%.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Большинство предприятий планирует повысить тарифы с 1 июля. Об этих планах уже официально сообщили, а расчеты обнародовали. В соответствии с процедурой проводятся общественные слушания, поэтому активные потребители могут высказать свои предложения и возражения.

Водоканал Было Будет Разница Чергиговводоканал 70,7 77,7 7 грн (9,9%) Черкассыводоканал 27,6 56,7 29,1 грн (105,4%) Тернопольводоканал 36,7 87,3 50,6 грн (137,87%) Ровнооблводоканал 32,6 68,4 35,8 грн (109,82%) Полтававодоканал 33,7 84,9 51,2 грн (151,93%) Кременчугводоканал 31,8 67,4 35,6 (112,1 %) Винницаоблводоканал 25,57 81,07 55,5 (217 %) Луцкводоканал 28,4 73,2 44,83 (157,74%)

Здесь стоит отметить, что в некоторых водоканалах тарифы еще не повысили. Пока речь идет только о той цене, которую объявляют на этапе публичных слушаний. В некоторых городах эта цифра еще может измениться.

Почему подорожает вода

В Украине дорожают все составляющие тарифа на воду. В частности, электроэнергия, топливо, зарплаты работников, ремонтные работы и т. д. Например, в "Винницаоблводоканале" на своём сайте заявили, что стоимость электроэнергии для предприятия взлетела более чем в 5 раз, а тарифы на её передачу и распределение выросли втрое.

Вместе с тем из-за кардинального изменения логистических маршрутов и колебаний валютных курсов расходы на химикаты увеличились до 200%. Цены на трубы, запорную арматуру, а также горюче-смазочные материалы для аварийных бригад выросли в 2–4 раза.

Искусственное удержание тарифа привело к значительному росту задолженности за электроэнергию. Например, "Харьковводоканал", где тариф менять не планируют, является одним из крупнейших должников за электроэнергию.

По состоянию на прошлый год долги водоканалов за электроэнергию превысили 10 млрд грн. При этом 85% всей задолженности пришлось на долю всего двух предприятий — КП "Харьковводоканал" и КП "Компания "Вода Донбасса"".

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в 2026 году тарифы на газ могут измениться только в том случае, если как минимум в первой половине года закончится полномасштабная война. В правительстве уже готовятся к пересмотру цен, однако пока нет даже приблизительного представления о том, каким должен быть тариф. Повышение до уровня, который можно считать рыночным, спровоцирует рост долгов. Резкого роста стоимости, вероятно, не будет.

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