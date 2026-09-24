Часть посылок уничтожена: Россия разрушила отделение "Новой почты" и повредила депо

Почтовый оператор "Новая почта" вновь пострадал в результате российского обстрела в ночь на 24 сентября. В Киеве было уничтожено отделение № 6 и повреждено сортировочное депо. Часть посылок была уничтожена – клиентам возместят их объявленную стоимость.

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Об этом официально сообщили в самой "Новой почте". "Никто из сотрудников не пострадал. Груз частично уничтожен", – говорится в сообщении.

Те посылки, которые уцелели после российского удара, будут перемещены в другую локацию. Получателям отдельно сообщат номер и адрес отделения, в котором они смогут забрать отправления.

"Продолжается ликвидация последствий. "Новая почта" уже задействовала резервную логистику, чтобы минимизировать возможные задержки при доставке", – добавили в компании.

Россия системно атакует "Новую почту"

В 2026 году российские войска неоднократно били по логистической инфраструктуре почтового оператора. Еще 13 января в результате массированной атаки был уничтожен инновационный грузовой терминал компании в Коротиче Харьковской области, а также поврежден почтовый терминал. Тогда погибли четверо сотрудников, еще четверо были ранены.

В июле атаки вновь усилились. Так:

4 июля FPV-дроны атаковали отделение компании в Запорожье, в результате чего погиб водитель компании-перевозчика;

компании в Запорожье, в результате чего погиб водитель компании-перевозчика; 5 июля российские войска попали в сортировочный терминал "Новой почты" в Черниговской области;

"Новой почты" в Черниговской области; 7 июля – повредили терминал в Кривом Роге;

19 июля РФ трижды ударила по Харьковскому инновационному сортировочному терминалу "Новой почты", погибли двое сотрудников компании и водитель партнера-перевозчика, еще 20 человек получили ранения.

Во второй половине августа под удар попала инфраструктура компании в Киевской и Одесской областях:

28 августа российский дрон уничтожил сортировочное депо "Новой почты" в Святопетровском Киевской области; во время ликвидации пожара по этой же локации нанесли еще два удара, но сотрудники компании не пострадали;

"Новой почты" в Святопетровском Киевской области; во время ликвидации пожара по этой же локации нанесли еще два удара, но сотрудники компании не пострадали; 31 августа российский беспилотник попал в инновационный терминал "Новой почты" в Одессе – была уничтожена ключевая сортировочная линия, которую, по данным компании, восстановить невозможно. На следующий день, 1 сентября, этот же терминал вновь подвергся атаке, после чего там возник пожар.

В сентябре атаки продолжились. В частности:

3 сентября российская атака на депо и отделение "Новой почты" в Днепре привела к гибели сотрудника компании, еще пятеро сотрудников получили осколочные ранения;

"Новой почты" в Днепре привела к гибели сотрудника компании, еще пятеро сотрудников получили осколочные ранения; 10 сентября сообщалось об ударе по сортировочному терминалу в Хмельницком.

На фоне этих атак "Новая почта" в сентябре изменила модель и правила работы. Компания решила приостанавливать работу отделений, терминалов, депо и других логистических объектов во время любой воздушной тревоги.

Также обновилась логистика. Компания пытается децентрализовать хранение товаров и продолжать работу даже в случае новых ударов по сортировочным центрам.

Как сообщал OBOZ.UA, российский удар по фулфилмент-центру "Новой почты" в Святопетровском уничтожил книжные запасы издательств и книжных магазинов как минимум на 99 млн грн. Отдельные компании потеряли большую часть или даже всю свою продукцию.

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