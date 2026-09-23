Российский удар по "Новой почте" уничтожил книги на сумму 100 млн грн: издательства подсчитали колоссальные убытки

Российский удар по фулфилмент-центру "Новой почты" в Святопетровском уничтожил книжные запасы издательств и книжных магазинов на сумму не менее 99 млн грн, а отдельные компании потеряли большую часть или даже всю свою продукцию. Только Readeat сообщила о более чем 60 тыс. уничтоженных книг и 26 млн грн убытков, тогда как общие убытки всей украинской книжной отрасли от российских атак за лето оцениваются как минимум в 1,4 млрд грн.

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Об этом пишет "Читомо". Для отдельных небольших издательств удар оказался критическим — вместе со складом они потеряли большую часть или даже весь запас напечатанных книг.

На складе хранилась продукция десятков издателей

Фулфилмент-центр в Святопетровском использовался не только крупными книжными сетями. По меньшей мере 13 издательств и книжных магазинов хранили там свою продукцию напрямую, отдельно от товаров Readeat и Book.ua. В то же время только через Readeat для реализации свою продукцию передавали около 300 издательств.

Масштаб потерь варьируется в зависимости от компании — от сотен книг у небольших издателей до десятков тысяч экземпляров у крупных игроков рынка. Например, издательство "Открытие" хранило на складе 6141 издание, из которых 4276 — читательские дневники и блокноты. Общие убытки компания оценивает примерно в 1,5 млн грн.

"Муркит" потерял более 3 тыс. экземпляров — около трети всех книг издательства. Предварительная сумма убытков составляет 300–400 тыс. грн. Потери издательства "Рыбы на крыше" превышают 150 тыс. грн.

Издательство "Крапки" сообщило об уничтожении около 2,5 тыс. книг. Речь идет об основных остатках сразу трёх изданий, а финансовые потери оцениваются примерно в 800 тыс. грн.

"Основы" потеряли книг примерно на 20 млн грн

Один из наибольших убытков понесло издательство имени Соломии Павлычко "Основы". Во время атаки были повреждены все наименования издательства, которые на тот момент находились в продаже. Всего потеряно примерно 40% всех имеющихся книг.

Отмечается, что это около пятой части всей продукции, которую издательство напечатало за последние два года. Финансовые потери "Основ" оцениваются примерно в 20 млн грн. По данным издательства, эта сумма сопоставима с его годовым доходом за 2025 год.

Значительные убытки понесло и издательство "А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га". По словам его основателя Ивана Малковича, сумма может превышать 13 млн грн, хотя окончательные подсчёты ещё продолжаются. После уничтожения запасов компания уже нашла новый склад и начала загружать его книгами.

Vivat потерял 35,5 тысяч книг

Еще более 16 млн грн составляют убытки издательства Vivat. Во время атаки на фулфилмент-центр было уничтожено около 35,5 тыс. его книг. Creative Women Publishing потеряло 3055 экземпляров на общую сумму около 1,3 млн грн, что составляет сразу 45% всего издательского портфеля компании.

У издательства "Ирио" уничтожено 12 860 книг, их общую стоимость оценили в более чем 4,36 млн грн. Well Books сообщило о потере 19 865 книг на сумму 5,41 млн грн. И это лишь часть компаний, продукция которых находилась непосредственно на уничтоженном складе.

Некоторые издательства потеряли практически всё

Особенно тяжелыми последствия атаки оказались для небольших издательств, которые хранили в Святопетровском основную часть своих запасов. Издательство "Кто это?" хранило там около 80% всех своих книг. Ориентировочные убытки составляют 2,225 млн грн.

В компании сообщили, что такая потеря оказалась критической и после российской атаки издательство не сможет возобновить работу. Еще сложнее ситуация у "Издательства Марка Мельника", которое потеряло все свои книги. Уничтожено 6011 единиц продукции, а стоимость ее восстановления оценивается в более чем 2,3 млн грн.

В настоящее время у издательства нет бумажных книг для продажи. Команда планирует постепенно переиздавать самые важные издания и собирает средства для возобновления работы.

Readeat потеряла более 60 тысяч книг

Значительная часть продукции на складе принадлежала издательствам, которые работали через книжную сеть Readeat. По словам владельца сети Дмитрия Феликсова, через Readeat свою продукцию передавали на реализацию около 300 издательств.

Книги юридически оставались собственностью издателей, однако ответственность за них во время нахождения на складе несла сеть. Общие потери Readeat оцениваются в 26 млн грн, из которых около 24 млн грн приходится непосредственно на стоимость книг по цене поставки.

Уничтожено более 60 тыс. экземпляров. "Спасти ничего не удастся. Все сгорело", — сообщал Феликсов после атаки. Серьезных потерь понесла и сеть Book.ua.

Ее склад интернет-магазина был полностью уничтожен. По предварительным подсчетам, утрачено примерно 41,5 тыс. книг. Их себестоимость составляет ориентировочно 8,25 млн грн. Общие убытки Readeat и Book.ua оцениваются как минимум в 32,25 млн грн.

В то же время в эти цифры уже учтены потери издательств, которые передали книги сетям на реализацию, поэтому при подсчете общего ущерба их нельзя учитывать повторно. Среди пострадавших издателей — Stretovych, "Стилет и стилос", "Верба", "Вавилонская библиотека", "КиТ", Bookraine Publishing House, "Вихола", Nebo BookLab Publishing, "Уроборос", Beagle и другие. Только "Верба" потеряла продукции на сумму более 3 млн грн, Nebo BookLab Publishing — более 1,3 млн грн, а "Вихола" — примерно на 1 млн грн.

Общая сумма убытков уже приблизилась к 100 млн грн

После сбора данных от пострадавших издательств и книжных магазинов подтвержденная сумма убытков от атаки на фулфилмент-центр "Новой почты" в Святопетровском составляет не менее 99 млн грн. И эта цифра не является окончательной: часть компаний продолжает подсчеты, а некоторые не разглашают стоимость утраченной продукции.

Непосредственно от атаки пострадала и сама "Новая почта". Компания потеряла свой самый современный роботизированный фулфилмент-центр, создание которого потребовало многолетних инвестиций и инженерных работ. После удара соучредитель компании Евгений Тафийчук заявил о намерении компенсировать партнерам нанесенный ущерб.

"Мы компенсируем ущерб, нанесенный врагом", — сообщил он. Компания также начала связываться с пострадавшими партнерами, чтобы определить конкретные механизмы помощи.

За лето книжная отрасль потеряла миллиарды

Удар по складу "Новой почты" стал лишь одним из целой серии российских атак на украинскую книжную инфраструктуру.

С мая по 1 сентября 2026 года было зафиксировано не менее 17 ударов по книжным магазинам, типографиям, складам и офисам издательств.

В частности, в августе под удар попал книжный рынок возле станции метро "Почайна" в Киеве. Там работали десятки торговых точек, а также располагались офисы и склады ряда издательств.

Подтвержденные владельцами убытки книжного сектора в результате атаки 16 августа составили около 39 млн грн, хотя полного подсчета потерь всех предпринимателей на рынке нет.

По данным "Читомо", общие убытки украинской книгоиздательской отрасли от российских атак в течение лета 2026 года составляют не менее 1,4 млрд грн, а количество уничтоженных книг оценивается примерно в 11 млн экземпляров.

Министерство культуры приводит ещё более высокую оценку — 1,75 млрд грн убытков и свыше 13 млн уничтоженных книг.

Для сравнения: 11 млн уничтоженных экземпляров — это около 83 % от количества книг, официально изданных и зарегистрированных Книжной палатой Украины в течение 2026 года по состоянию на 21 сентября.

Издательствам готовят помощь

В связи с масштабными потерями государство готовит дополнительные механизмы поддержки книжного рынка. Среди них — возобновление программы закупки книг для библиотек, грантовая помощь издателям, расширение программы "еКнига" и субсидии книжным магазинам для компенсации расходов на аренду.

Типографии также могут претендовать на гранты до 16 млн грн для восстановления поврежденного или уничтоженного оборудования. Отдельно программа страхования военных рисков предусматривает возможность получить компенсацию до 30 млн грн за поврежденное имущество.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские компании уже начали вывозить часть продукции на таможенные склады в странах Европы, однако пока такие случаи единичны из-за высокой стоимости обратной логистики. Зарубежные склады рассматриваются как резервный вариант на фоне российских ударов по логистическим центрам, чтобы сохранить товары и при необходимости быстро вернуть их на украинский рынок.

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