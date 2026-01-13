РФ уничтожила инновационный терминал "Новой почты" в Харькове: компенсируют ли стоимость посылок

РФ ночью нанесла ракетный удар по Харьковскому инновационному терминалу, в результате чего погибли работники, есть раненые, а грузовой терминал уничтожен, почтовый частично поврежден. Компания пообещала поддержку семьям погибших, помощь пострадавшим и компенсацию клиентам за уничтоженные посылки.

Об этом сообщает "Новая почта". Сегодня (13 января) ночью российские войска осуществили ракетный удар по Харьковскому инновационному терминалу, нанеся масштабные разрушения гражданской инфраструктуре и вызвав человеческие жертвы.

В результате атаки почти полностью уничтожен грузовой терминал, а также серьезно повреждено почтовое подразделение, которое обеспечивало обработку и доставку посылок для тысяч клиентов. По предварительной информации, удар пришелся именно на рабочие зоны объекта. В результате обстрела ранения получили четыре человека – трое сотрудников сортировочного центра и один водитель компании-партнера, который осуществлял перевозку грузов.

Все пострадавшие были оперативно госпитализированы, сейчас они находятся под наблюдением врачей, их жизни ничего не угрожает. Самой большой трагедией стали человеческие потери. В результате ракетного удара погибли четверо работников – двое сотрудников сортировочного центра и двое водителей партнера-экспедитора.

Кроме человеческих потерь, атака нанесла значительный материальный ущерб. Часть отправлений, которые находились на территории терминала во время обстрела, была уничтожена . В компании заверили, что свяжутся со всеми клиентами, чьи посылки пострадали в результате удара, и компенсируют их полную стоимость в соответствии с действующими правилами.

На месте происшествия работают экстренные службы, спасатели и правоохранители, которые ликвидируют последствия обстрела и документируют очередное военное преступление против гражданской инфраструктуры. Объект не имеет никакого военного назначения и используется исключительно для логистики и почтовых отправлений.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Новая почта" закрыла последнее отделение в Святогорске (Донецкая область) из-за критической опасности – обстрелы, приближение фронта и атаки дронов. В то же время компания остается в Донецкой области, в частности работают 37 отделений, действует 181 почтомат и планируется открытие новых точек.

