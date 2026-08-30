"Новая почта" изменит модель работы после ударов со стороны РФ: куда перенесут склады компании

Российская атака уничтожила фулфилмент-центр и сортировочное депо "Новой почты" в Святопетровском, после чего компания решила превратить свои отделения по всей Украине в локальные склады. Отмечается, что это должно децентрализовать хранение товаров и помочь "Новой почте" и ее партнерам продолжать работу даже в случае новых ударов.

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Об этом сообщил генеральный директор компании Евгений Тафийчук. По его словам, на этот раз компания лишилась самого современного роботизированного фулфилмент-центра.

Россия уничтожила современный фулфилмент-центр "Новой почты"

Ночная атака 28 августа стала очередным ударом по логистической инфраструктуре "Новой почты". На этот раз под удар попали объекты компании в Святопетровском. Речь идет о фулфилмент-центре и сортировочном депо.

Особенно значительной потерей стал роботизированный фулфилмент-центр, который компания называет одним из самых современных в своей инфраструктуре. Его создание потребовало многих лет работы, инвестиций и внедрения технологических решений. Однако в результате российской атаки объект был уничтожен.

Для логистической компании это означает не только потерю зданий. Фулфилмент-центры обеспечивают целый комплекс операций с товарами: их приемку, хранение, обработку, комплектацию заказов и последующую отправку покупателям. Поэтому уничтожение такого объекта потенциально могло повлиять не только на саму "Новую почту", но и на многочисленных предпринимателей и компании, которые пользовались её фулфилмент-услугами.

Отделения "Новой почты" станут локальными складами

После уничтожения крупного логистического центра компания решила пересмотреть подход к фулфилменту. Главное изменение заключается в переходе к децентрализованной модели хранения товаров.

Вместо концентрации значительных объемов продукции в одном крупном центре "Новая почта" планирует распределять товары между различными локациями. Для этого грузовые и почтовые отделения сети по всей Украине будут использоваться в качестве локальных складов.

То есть продукция одного клиента не обязательно будет храниться в одном конкретном крупном логистическом комплексе. Ассортимент можно будет распределять между несколькими объектами, что должно снизить риски для бизнеса в случае новых атак.

По словам генерального директора, принцип децентрализации достаточно прост — не хранить весь товар в одном месте. Если значительная часть запасов компании находится на одном большом складе, его уничтожение может привести к потере практически всего доступного товарного запаса.

В распределенной системе риск распределяется между несколькими локациями. Например, ассортимент одного бизнеса может быть размещен в разных регионах или на разных логистических площадках. Если один объект будет поврежден, остальная часть товара останется доступной.

Несмотря на уничтожение одного из ключевых объектов, "Новая почта" заявляет, что ее фулфилмент продолжает работать. В компании подчеркивают, что устойчивость логистической системы определяется не только количеством складов или современностью оборудования. Все большее значение приобретает способность быстро перестраивать процессы, распределять риски и помогать партнерам восстанавливаться после атак.

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