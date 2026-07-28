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"Бывшие" больше не напишут: в Monobank запустили новую функцию

Дарина Герцева
Рынки и компании
3 минуты
633
В Monobank запустили новую функцию.
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В Monobank появилась новая функция, позволяющая блокировать переводы от конкретного пользователя, если он использует комментарии к платежам для нежелательного общения. Воспользоваться новой опцией можно в деталях перевода, а блокировать разрешено не только "бывших", но и любых отправителей, чьи сообщения надоедают.

Об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский. По его словам, решение появилось после многочисленных обращений клиентов, столкнувшихся с неожиданной проблемой.

Почему решили добавить новую функцию

В банке напомнили, что при переводе средств на карту пользователи могут оставлять текстовый комментарий. Именно эта возможность стала для некоторых людей способом обойти блокировку в мессенджерах и социальных сетях.

Как заблокировать переводы от нежелательных пользователей

По словам Гороховского, банк обратил внимание на сообщения клиентов, которые рассказывали, что бывшие партнеры, заблокированные практически везде, начали отправлять им сообщения именно через комментарии к банковским переводам. Фактически достаточно было перевести даже небольшую сумму, чтобы оставить сообщение, которое получатель непременно увидит в приложении.

Новая функция уже доступна в приложении

Теперь можно "забанить" любого отправителя

В ответ на такие обращения Monobank добавил новую функцию, которая позволяет заблокировать нежелательного отправителя. Несмотря на шутливое название "заблокировать бывшего", нововведение не ограничивается только такими ситуациями. Воспользоваться ею можно в отношении любого человека, чьи переводы или комментарии пользователь больше не хочет получать.

Для этого достаточно открыть детали конкретного перевода и воспользоваться новой опцией блокировки. Таким образом отправитель больше не сможет использовать банковский перевод в качестве способа связи.

Гороховский отметил, что новой возможностью не стоит слишком увлекаться, ведь немногие люди готовы даже платить деньги только для того, чтобы написать кому-то несколько слов. Несмотря на шутливую подачу, новая функция пригодится тем, кто хочет полностью прекратить нежелательное общение, даже если собеседник пытается найти для этого нестандартные способы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в украинском Monobank собираются существенно пересмотреть механизм кэшбэка, который получают клиенты, расплачиваясь картами этого финучреждения. Планируется, что на смену фиксированному проценту придет четырехуровневая система, а выплаты будут расти в зависимости от расходов в конкретной категории.

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