"Бывшие" больше не напишут: в Monobank запустили новую функцию

В Monobank появилась новая функция, позволяющая блокировать переводы от конкретного пользователя, если он использует комментарии к платежам для нежелательного общения. Воспользоваться новой опцией можно в деталях перевода, а блокировать разрешено не только "бывших", но и любых отправителей, чьи сообщения надоедают.

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Об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский. По его словам, решение появилось после многочисленных обращений клиентов, столкнувшихся с неожиданной проблемой.

Почему решили добавить новую функцию

В банке напомнили, что при переводе средств на карту пользователи могут оставлять текстовый комментарий. Именно эта возможность стала для некоторых людей способом обойти блокировку в мессенджерах и социальных сетях.

По словам Гороховского, банк обратил внимание на сообщения клиентов, которые рассказывали, что бывшие партнеры, заблокированные практически везде, начали отправлять им сообщения именно через комментарии к банковским переводам. Фактически достаточно было перевести даже небольшую сумму, чтобы оставить сообщение, которое получатель непременно увидит в приложении.

Теперь можно "забанить" любого отправителя

В ответ на такие обращения Monobank добавил новую функцию, которая позволяет заблокировать нежелательного отправителя. Несмотря на шутливое название "заблокировать бывшего", нововведение не ограничивается только такими ситуациями. Воспользоваться ею можно в отношении любого человека, чьи переводы или комментарии пользователь больше не хочет получать.

Для этого достаточно открыть детали конкретного перевода и воспользоваться новой опцией блокировки. Таким образом отправитель больше не сможет использовать банковский перевод в качестве способа связи.

Гороховский отметил, что новой возможностью не стоит слишком увлекаться, ведь немногие люди готовы даже платить деньги только для того, чтобы написать кому-то несколько слов. Несмотря на шутливую подачу, новая функция пригодится тем, кто хочет полностью прекратить нежелательное общение, даже если собеседник пытается найти для этого нестандартные способы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в украинском Monobank собираются существенно пересмотреть механизм кэшбэка, который получают клиенты, расплачиваясь картами этого финучреждения. Планируется, что на смену фиксированному проценту придет четырехуровневая система, а выплаты будут расти в зависимости от расходов в конкретной категории.

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