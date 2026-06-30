Кэшбэк от Monobank начнут выплачивать по-новому: в соцсетях раскрыли новые условия

В украинском Monobank намерены существенно пересмотреть механизм кэшбэка, который получают клиенты при расчетах картами этого финансового учреждения. Планируется, что на смену фиксированному проценту придет четырехуровневая система, а выплаты будут расти в зависимости от расходов в конкретной категории.

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Запуск новой версии кэшбэка для более широкого круга пользователей запланирован уже на июль. Об этом сообщила в Threads украинка Соня (@sonyyaa25), которая попала в тестовую группу и раскрыла предлагаемые изменения.

Рост выплат в зависимости от суммы расходов

Отныне размер накопленного кэшбэка будет напрямую зависеть от того, сколько денег пользователь потратил в рамках выбранной категории в течение месяца

Четыре уровня прогресса

Каждая из доступных категорий будет содержать 4 внутренних уровня: чем больше расходы – тем выше становится уровень клиента и тем больше средств ему возвращается.

Таким образом, если раньше за потраченные 12 000 грн в категории "Продукты" клиент мог получить лишь 120 грн фиксированного кэшбэка, то по новой системе прогрессивного начисления сумма выплаты может вырасти до 360 грн. Но точные пропорции будут рассчитываться отдельно для каждой категории.

Важно: клиенты, как и раньше, будут выбирать две категории 1-го числа каждого месяца, а в начале следующего месяца прогресс по уровням будет обнуляться.

Отмена лимита на кэшбэк

Из официального сообщения следует, что привычный лимит накопления кэшбэка от банка, который ранее составлял максимум 500 грн в месяц, полностью отменяется. Клиенты смогут получать более крупные суммы без ограничений сверху.

Двойной зачет

Поскольку все расходы идут "в прогресс", суммы покупок по партнерскому кэшбэку также будут учитываться в общей шкале. Благодаря этому в некоторых случаях пользователи смогут получать кэшбэк дважды.

Ранее OBOZ.UA сообщал о других изменениях для клиентов Monobank – с 1 июля им придется платить банку комиссию за пополнение карт через терминалы EasyPay, о чем банк уже предупредил пользователей в приложении. В то же время без комиссии пополнять счет и в дальнейшем можно будет через терминалы Monobank, А-Банка, City24, а также через кассы банков-партнеров.

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